Luft wird für TSV Buchbach immer dünner - fünf Tage, zwei Spiele

TSV Buchbach mit vielen Rückkehrern - einige sind direkt ein Thema für die Startelf © Sven Leifer

Der TSV Buchbach möchte heute Abend um 19 Uhr gegen die zwei Punkte besser postierte SpVgg Ansbach möglichst einen Dreier aufs Konto bringen.

Buchbach – Das am 3. Oktober ausgefallene Spiel beim VfB Eichstätt wird schon am kommenden Dienstag um 16 Uhr nachgeholt – es geht also für die Rot-Weißen binnen fünf Tagen gegen zwei unmittelbare Konkurrenten. „Wir haben dieses Mal wirklich die Qual der Wahl. Einige Positionen sind heiß umkämpft, deswegen werden wir uns auch erst nach dem Abschlusstraining entscheiden, wer in der Startelf steht“, erläutert Buchbachs Trainer Marcel Thallinger und fügt an: „Egal wie die Startelf aussieht, wir werden auf jeden Fall eine sehr gute Bank haben und können durch die Wechsel mit Sicherheit die Spielidee dann auch noch mal verändern.“

Die zuletzt erkrankten Joe Wieselsberger und Marcel Spitzer sind wieder stabil. Kapitän Aleks Petrovic hat unter der Woche ein wenig gekränkelt, sollte aber einsatzfähig sein. Benedikt Orth konnte nach seiner Muskelverletzung die Trainingswoche ohne Probleme bestreiten, ist also auch eine Option. Nicht dabei sind die Langzeitverletzten Blin Kelmendi und Andreas Steer, auch Chris Steinleitner ist wegen seiner Schulterverletzung noch keine Option. Hinter Keeper André Esch wird wohl diesmal Felix Seemann von der U 23 auf der Bank Platz nehmen, da Stefan Leipholz wegen einer Erkältung nicht einsatzfähig ist. Ein weiteres Fragezeichen steht auch noch hinter Lukas Sehorz, der ebenfalls mit Erkältungssymptomen zu kämpfen hat.

Dass die Buchbacher zuletzt nur 1:1 gegen Pipinsried gespielt haben und eben mit einem Spiel im Rückstand sind, hat sich gleich auf die Tabellensituation niedergeschlagen: Der Vorsprung auf die Relegationszone beträgt aktuell gerade mal noch einen einzigen Punkt. „Mit der Leistung gegen Pipinsried waren wir 75 Minuten lang zufrieden, wir hätten halt den Sack zumachen müssen. Aber grundsätzlich sind wir schon davon überzeugt, dass man kontinuierlich punktet, wenn die Leistung stimmt“, stellt Thallinger fest. buc

TSV-Kader

Esch (Seemann), Bahar, Orth, Schmit, M. Spitzer A. Spitzer, Tavra, Walther, Winterling, Wieselsberger, Ziegler, Mattera, Sassmann, Muteba, Petrovic, Brucia, Ammari, Sztaf, T. Steer, Sinabov