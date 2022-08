Bichlmaier beichtet: Eigentlich hätte Keeper Steer „gar nicht spielen dürfen“

Teilen

Zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden seines Teams ist Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier. Foto: Buchholz © Buchholz

13 Punkte nach neun Spieltagen - der TSV Buchbach ist in der Regionalliga Bayern im Soll. Der Kult-Klub ist seit sechs Spielen ungeschlagen.

Buchbach – Die Serie des TSV Buchbach hat auch am Wochenende gehalten: Die Mannschaft von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger feierte bei der SpVgg Fürth 2 einen verdienten 2:0-Erfolg und bleibt damit im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen. Nach dem dritten Saisonsieg haben sich die Rot-Weißen im gesicherten Mittelfeld der Fußball-Regionalliga festgesetzt.

„Letzte Saison hatten wir nach neun Spieltagen 16 Punkte. Jetzt sind es 13, da können wir schon zufrieden sein“, sagte Bichlmaier. Seine Mannschaft überließ den Hausherren mehr Spielanteile, geriet aber trotzdem nur selten in Gefahr, zumal die Fürther im letzten Drittel wahrlich harmlos blieben. Nicht umsonst stellen die Fürther mit erst drei Toren nach neun Spieltagen den schwächsten Sturm der Liga.

„Gut, dass die Fürther nicht wussten, welche Probleme Anderl seit Dienstag mit seinem Arm hatte. Eigentlich hätte er gar nicht spielen dürfen.“

Dennoch gehörte den Gastgebern die erste Möglichkeit der Partie: Lucien Littbarski – Sohn von Legende Pierre Littbarski – scheiterte aber zunächst an Joe Wieselsberger und dann an Andreas Steer, der nur mit Schmerztabletten das Tor hüten konnte.

„Gut, dass die Fürther nicht wussten, welche Probleme Anderl seit Dienstag mit seinem Arm hatte. Eigentlich hätte er gar nicht spielen dürfen“, erklärte Bichlmaier und lobte seinen Defensivverbund: „Wir haben es insgesamt gut wegverteidigt, sodass Anderl nicht so viel zu tun hatte. Unterm Strich muss man aber auch zugeben, dass es gegen andere Regionalliga-Mannschaften, die vorne mehr Durchschlagskraft haben, deutlich schwerer geworden wäre.“

TSV Buchbach macht mit toller Kombination gegen SpVgg Greuther Fürth II den Sack zu

Die Rot-Weißen gingen in der 14. Minute in Front, als Sammy Ammari am langen Pfosten eine Ecke von Léon Schmit einköpfen konnte. Ali Petrovic hätte den zweiten Treffer nachlegen können, doch SpVgg-Keeper Lasse Schulz drehte den Versuch des Buchbacher Kapitäns noch über die Latte.

Sehenswert dann der zweite TSV-Treffer: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld über Tobi Sztaf und Samed Bahar wurde der bärenstarke Daniel Muteba auf dem linken Flügel in Szene gesetzt, dessen Hereingabe Sztaf mit viel Übersicht in Spielmachermanier auf Tobias Steer weiterlegte, der nur noch einschieben musste (47.). Ein perfekter Spielzug. (MICHAEL BUCHHOLZ)