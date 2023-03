TSV Buchbach verpasst Sprung aus der Abstiegszone

In der Hinrunde setzten sich Daniel Muteba (l.) und der TSV Buchbach noch mit einem 2:0 gegen Severin Müller (r.) und den SV Heimstetten durch. Jetzt im Nacholspiel kamen die Buchbacher nicht über ein 0:0 hinaus. © foto2press/Imago

Der TSV Buchbach tritt nach dem 3:0 gegen Greuther Fürth 2 schon wieder auf der Stelle, hat aber immerhin erneut keinen Gegentreffer kassiert.

Buchbach – Im Nachholspiel der Fußball-Regionalliga kam das Team von Trainer Uwe Wolf am Dienstag nicht über ein 0:0 beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Heimstetten hinaus und hat so den Absprung aus der Abstiegszone verpasst.

Buchbach trat ohne den gesperrten Léon Schmit, dafür aber mit Benedikt Orth in der Anfangsformation an. Zudem ersetzte Trainer Wolf Tobias Sztaf durch Winterzugang Andreas Hirtlreiter. In einer munteren Anfangsphase, in der beide Teams mutig nach vorne spielten, erwischten die Gäste den besseren Start, wobei SVH-Kapitän Lukas Riglewski mit einem abgefälschten Schuss für die erste Torannährung sorgte (7.). In der Folge war Buchbach bei zwei Ecken gefährlich, doch Keeper Maximilian Riedmüller war beim ersten Kopfball von Alex Spitzer zur Stelle und lenkte die Kugel ins Seitenaus. Beim zweiten Versuch köpfte Kapitän Aleksandro Petrovic über den Kasten. Danach sahen die Zuschauer verteiltes Spiel ohne große Höhepunkte, aber Buchbach wirkte etwas entschlossener.

SV Heimstetten gegen TSV Buchbach: Spitzer-Gelb-Rot sorgt für SVH-Chancen

Nach der Pause kam Christian Brucia für Hirtlreiter. Die erste dicke Chance hatte Sammy Ammari, der seinen Gegenspieler austanzte, jedoch freistehend knapp über den Kasten zielte – überhastet. Das hätte das 1:0 für die Gäste sein müssen.

Ab der 70. Minute musste Buchbach nach Gelb-Rot gegen Marcel Spitzer in Unterzahl agieren, und prompt kam die Heimelf zu einer ganzen dicken Möglichkeit, als Riglewski einen Freistoß an den Pfosten zimmerte und Jasper Maljojoki den Abpraller in den Nachthimmel beförderte. Aber Buchbach sammelte sich und war am Ende in Unterzahl gefährlicher als das Schlusslicht. In der 79. Minute lief Tobias Steer der SVH-Hintermannschaft davon, brachte aber nur einen überschaubaren Abschluss zustande, anstatt auf den freistehenden Daniel Muteba querzulegen. Zum Schluss hätte sich Heimstetten fast noch belohnt, doch Buchbach konnte den Versuch von Severin Müller blocken.