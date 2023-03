„Wir sind die Jäger“: TSV Buchbach steht im Derby gegen Wacker Burghausen unter Druck

Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier (vorne) trifft im Derby gegen Wacker Burghausen auf seinen Kollegen Hannes Sigurdsson. © Michael Buchholz

Die Jagd beginnt! Mit dem Derby gegen den SV Wacker Burghausen startet der TSV Buchbach diesen Samstag um 14 Uhr in die Frühjahrsrunde der Regionalliga.

Buchbach – „Wir sind die Jäger. Wir müssen schneller, agiler und williger als der Gegner sein, sonst bleiben wir da hinten drin“, sagt Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier.

Mit 27 Punkten aus 24 Spielen stehen die Rot-Weißen vor dem Duell gegen den Rivalen von der Salzach auf einem direkten Abstiegsrang. Anders die Situation beim Gegner, der sich beim 3:0 gegen den 1. FC Schweinfurt bereits in guter Frühform präsentieren konnte und mit 34 Punkten aus 23 Spielen etwas nach oben schielen kann.

„Im Gegensatz zu vergangener Saison, als wir uns in der Winterpause in einer trügerisch sicheren Position wähnten, sind die Sinne jetzt geschärft. Jeder weiß, um was es geht. Alle haben Power, Energie und den Teamspirit, der Buchbach immer schon weit getragen hat“, betont Bichlmaier, der bis auf Blin Kelmendi, Daniel Ziegler und Rocco Tavra alle Mann zur Verfügung hat.

Auch Burghausens Trainer Hannes Sigurdsson kann nahezu aus dem Vollen schöpfen, lediglich Neuzugang Yomi Scintu (muskuläre Probleme) und Luca Beckenbauer (erkrankt) stehen dem Isländer noch nicht zur Verfügung.

Gespannt darf man sein, wem Buchbachs Coach das Vertrauen auf der Torhüterposition schenkt. Mit 52 Gegentreffern haben die Rot-Weißen die zweitschwächste Abwehr der Liga, auch deswegen wurde der langjährige Erfolgsgarant Daniel Maus reaktiviert. Allerdings hat auch der lange verletzt Andreas Steer in der Vorbereitung und im Trainingslager in Belek seine Klasse unter Beweis gestellt.

Am Rande des Derbys präsentieren zwei Organisationen in der SMR-Arena ihre Arbeit für die Menschen aus der Ukraine. Tipp: 1:1

TSV-Kader

Maus, A. Steer; Orth, M. Spitzer, Walter, Wieselsberger, Winterling, Schmit; Petrovic, A. Spitzer, Mattera, Muteba, Bahar, Steinleitner, Brucia, Sassmann; Ammari, Hirtlreiter, T. Steer, Sztaf, Sinabov.