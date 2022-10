TSV Buchbach um 16.00 Uhr in Eichstätt: Schweres Spiel zu ungewohnter Zeit

Teilen

TSV Buchbach will gegen den VFB Eichstätt punkten © IMAGO/Sportfoto Zink / Boris Schumacher

Kann der TSV Buchbach heute gleich nachlegen und sich in der Regionalliga-Tabelle weiter ins Mittelfeld vorschieben?

Buchbach – Die Rot-Weißen gastieren am heutigen Dienstag zur ungewöhnlichen Anstoßzeit um 16 Uhr beim fluchtlichtlosen VfB Eichstätt, der aktuell Letzter ist. Es handelt sich um eine Nachholpartie. Die Eichstätter hatten kürzlich wegen Unbespielbarkeit ihres Rasens um Verlegung gebeten, in der Folge gab es zwischen den Vereinen ein kleines Hickhack um die Austragung.

„Wenn man nach Eichstätt fährt, ist man immer gut beraten, die Ansprüche nicht zu hoch anzusetzen“, warnt TSV-Trainer Andreas Bichlmaier. Der ungewöhnliche Termin bedeutet, dass sich alle Mann freinehmen müssen, um die Partie bestreiten zu können, weil sie ja keine Profis sind. „Besonders geil ist der Termin nicht, aber wir nehmen das natürlich an und wollen uns mit einem Punkt belohnen“, stellt Bichlmaier fest, der den Gegner aus vielen Duellen aus dem Effeff kennt: „Eichstätt konzentriert sich immer auf die Grundtugenden, ist immer auf die schnellen Umschaltmomente aus. Das ist eine Mannschaft mit viel Physis, die natürlich bei den aktuellen Platzverhältnissen noch mehr zum Tragen kommt.“ Schwierige Bedingungen sind die Buchbacher aber selbst gewohnt, insofern erwartet Coach Bichlmaier keine Umstellungsprobleme. „Wenn wir den Kampf dort annehmen, ist für uns mit Sicherheit auch etwas drin.“

Nur ein Sieg aus neun Spielen: TSV Buchbach hat gegen VFB Eichstätt keine gute Bilanz

In neun Pflichtspielen ist den Rot-Weißen gegen Eichstätt erst ein Sieg gelungen. In Eichstätt haben die Buchbacher im April dieses Jahres immerhin eins von zwei Unentschieden geschafft, aber auf einen Auswärtserfolg beim VfB wartet der TSV seit Jahren vergeblich. Die Gelegenheit scheint günstig, denn mit einer Tabellensituation wie im Augenblick musste das Team von Trainer Markus Mattes noch nie umgehen, und Kapitän Philipp Federl ist gesperrt. „Vielleicht können wir ja die Gunst der Stunde nutzen“, hofft Bichlmaier, „wobei wir natürlich wissen, dass Eichstätt auch ohne Federl immer gefährlich ist“.

Bei den Gästen gibt’s noch ein paar Fragezeichen: Neben den Langzeitverletzten fehlt weiterhin Chris Steinleitner wegen seiner Schulterverletzung, Ali Petrovic, Lukas Winterling, Samed Bahar und Manuel Mattera haben noch mit Nachwirkungen einer Grippe zu kämpfen.

„Grundsätzlich haben wir aber schon einige Optionen, und der Sieg gegen Ansbach hat uns Selbstvertrauen gegeben“, sagt Bichlmaier. „Wir wollen unbedingt nachlegen. Bislang sind wir im Soll, aber man muss in dieser Liga immer dranbleiben. So wie es aussieht, braucht man in dieser Saison 45 Punkte zum Klassenerhalt, es fehlen uns also noch 25.“ (buc)

TSV-Kader

Esch (Leipholz), Bahar, Orth, Schmit, M. Spitzer Tavra, Walter, Winterling, Wieselsberger, Ziegler, Sassmann, Mattera, Muteba, A. Spitzer, Petrovic, Brucia, Ammari, Sztaf, T. Steer, Sinabov.