„Haben zu langsam gespielt“: TSV Buchbach verliert in Rain - und hat nur einen Zähler auf dem Konto

Umkämpft war die Partie zwischen dem TSV Rain und dem TSV Buchbach. Am Ende setzten sich Leo Benz (re.) und der TSV Rain mit 1:0 gegen Moritz Sassmann (li.) und seine Mannschaftskollegen durch. © IMAGO / Johannes Traub

Der TSV Buchbach steht bereits nach dem dritten Spieltag der Fußball-Regionalliga unter Druck: Die Rot-Weißen kassierten am Samstag beim 0:1 in Rain die zweite Saisonniederlage und haben vor der Partie am Dienstag um 19 Uhr gegen den FV Illertissen gerade mal einen Punkt auf dem Konto.

Buchbach – „Das war ein Spiel mit wenig Torraumszenen auf beiden Seiten, das durch einen einzigen Fehler entschieden wurde“, so Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier. Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel übersah Léon Schmit bei einem insgesamt zu kurz geratenen Rückpass Jonas Greppmeir, der die Kugel aus 13 Metern ins lange Eck versenkte. Bichlmaier: „Das ist schade für Léon, der bis dato ein gutes Spiel gemacht hatte. Überhaupt waren wir auf der linken Seite mit Léon und Tobi Sztaf gefährlicher.“

Die Rot-Weißen erwischten den besseren Start, aber Jannick Schuster konnte einen Querpass von Sammy Ammari noch von der Linie schlagen (7.). Grundsätzlich hatten die Gäste deutlich mehr Ballbesitz, aber Bichlmaier monierte: „Wir haben nur wenig Durchschlagskraft entwickelt, auch weil wir im Spielaufbau zu behäbig, zu langsam waren. Deswegen konnten wir häufig schon die erste Linie des Gegners nicht überspielen.“

Auch Rain, das zwar in der 15. Minute ein Abseitstor erzielte, war in der Vorwärtsbewegung nicht sonderlich gefährlich. In der 34. Minute hatten die Gastgeber bei einem 16-Meter-Schuss von Ammari, der haarscharf am Pfosten vorbeizischte, Glück. Kurz vor dem Pausenpfiff verzog Christian Brucia nach einer Ecke relativ deutlich.

TSV Rain gegen TSV Buchbach: zweite Hälfte torlos

Mit der Führung im Rücken zogen sich die Hausherren nach dem Seitenwechsel weiter in die Defensive zurück und lauerten auf Konter. Mit zunehmender Spieldauer taten sich dann auch Räume für die Mannschaft von Trainer Martin Weng auf, doch die Abschlüsse von Greppmeir und Johannes Müller waren zu harmlos. Lediglich in der 82. Minute mussten die Buchbach einen Schuss von Joker Blerand Kurtishaj von der Linie schlagen. Insgesamt wäre das Spiel wohl ohne den Buchbacher Patzer nach der Pause torlos geblieben.

Kurz vor Schluss hätte Ammari nach einem weiten Ball mit dem ersten Kontakt abschließen können, lief sich dann aber in der Defensive des Gegners fest – da wäre der späte Ausgleich möglich gewesen. So aber konnte Rains Trainer Weng jubeln. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden“, sagte er. „Fußballerisch und taktisch haben wir in vielen Bereichen noch Luft nach oben. Aber wir haben vor dem Spiel gesagt, dass es heute vor allem um die Art und Weise geht, wie wir auftreten. Und da bin ich hoch zufrieden. Das war insgesamt herausragend.“