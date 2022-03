TSV Buchbach: Sammy Ammari kehrt aus Burghausen zurück

Von: Korbinian Kothny

Sammy Ammari wird ab Sommer wieder das Trikot des TSV Buchbach tragen. © Sven Leifer

Der TSV Buchbach verstärkt sich für die neue Saison. Sammy Ammari kehrt nach drei Jahren beim SV Wacker Burghausen zum TSV zurück.

Buchbach - Transfercoup für den TSV Buchbach. Der Regionalligist hat für die kommende Saison zwei Spieler vom Lokalrivalen SV Wacker Burghausen verpflichtet. Sammy Ammari und Blin Kelmendi werden ab Sommer das Trikot der Rot-Weißen tragen.

Stürmer Ammari ist dabei kein Unbekannter in Buchbach. Der 27-Jährige lief bereits in der Saison 2018/19 für den TSV auf. Damals gelangen ihm 14 Treffer in 28 Ligaspielen, was den SV Wacker Burghausen auf den Plan rief. Nach drei Jahren bei den Innstädtern geht es für Ammari im Sommer wieder zurück. Der Stürmer unterschrieb einen Vertrag über drei Jahre.

„Wir waren immer im Austausch und hatten damals schon vereinbart, dass er wieder zu uns zurückkommt, wenn es in Burghausen mal nicht mehr klappt.“

„Wir freuen uns sehr, dass Sammy wieder zu uns zurückkommt, seine Unterschrift für drei Jahre gibt uns Planungssicherheit“, sagt Buchbachs Sportlicher Leiter Anton Bobenstetter (60), der den freundschaftlichen Kontakt zum ehemaligen Ingolstädter, der auch schon für Greuther Fürth, Heimstetten und Hallbergmoos geknipst hat, nie abreißen ließ: „Wir waren immer im Austausch und hatten damals schon vereinbart, dass er wieder zu uns zurückkommt, wenn es in Burghausen mal nicht mehr klappt.“

Das ist jetzt der Fall. Burghausen bot dem gelernten Fitness-Kaufmman keinen neuen Vertrag über den Sommer hinaus an - ebenso wie Wackers U19-Kapitän Blin Kelmedi.

TSV Buchbach: U19-Kapitän von Wacker Burghausen kommt auch

Der 18-Jährige geht deswegen denselben Weg wie Ammari im Sommer. „Wir haben ihn unter die Lupe genommen, er macht sportlich wie menschlich einen sehr guten Eindruck. Wir haben ihm aber schon gesagt, dass er Geduld mitbringen muss und nicht erwarten kann, dass er von Anfang an gesetzt ist“, so Bobenstetter, der klarmacht: „Wir brauchen jedes Jahr mindestens einen jungen Spieler aus der A-Jugend, anders geht es bei uns nicht.“

Aktuell steht der TSV Buchbach auf dem achten Tabellenplatz und kann für eine weitere Saison in der Regionalliga planen. Der Start in 2022 misslang allerdings. Buchbach verlor die ersten drei Spiele und blieb in der Offensive ungefährlich. Das soll sich mit Ammari ab Sommer wieder ändern. (kk)