TSV Buchbach: Nach sechs Niederlagen in Folge - Punktgewinn gegen Eltersdorf

Perfekte Ballbehandlung: Buchbach Tobias Sztaf (r.), bedrängt von SC-Kapitän Sebastian Schäferlein. © Buchholz

Wenigstens mal wieder etwas Zählbares. Der TSV Buchbach kommt allerdings zuhause gegen den abstiegsbedrohten SC Eltersdorf nicht über ein Unentschieden heraus.

Buchbach – Nach sechs Niederlagen in Folge hat der TSV Buchbach mal wieder gepunktet. Nach einem sehr umkämpften Spiel trennten sich die Rot-Weißen am Freitagabend vom SC Eltersdorf mit 1:1 und holten so den ersten Punkt des Jahres 2022. Schon in der 3. Minute beendeten die Rot-Weißen ihre Torlos-Serie von über drei Spielen: Routinier Christian Brucia spritzte am kurzen Pfosten in eine scharfe Hereingabe von Moritz Sassmann und spitzelte die Kugel aus sechs Metern ins kurze Eck – Riesenjubel bei den Hausherren, die sich in der Folge etwas zurückzogen und prompt von den aggressiven Gästen in die eigene Hälfte gedrängt wurden.

Gleich in der 5. Minute konnten sich die Buchbacher bei Keeper Daniel Maus bedanken, der per Fußabwehr gegen Laurin Klaus klärte. Die Konterchancen, die sich durch den Offensivdrang der Gäste ergaben, spielten die Rot-Weißen dann aber viel zu herzlos aus, dennoch hatten sie ihre Chancen: So klärte Keeper Oleksandr Churilov gerade noch vor Daniel Muteba, Marco Rosenzweig donnerte die Kugel aus kurzer Distanz nach Flanke von Marcel Spitzer in den Nachthimmel (38.), und Tobias Sztaf köpfte nach Flanke von Aleksandro Petrovic (40.) vorbei. Auf der anderen Seite musste Maus einen Fehler der Hintermannschaft gegen Tobias Herzner ausbügeln (26.) und die Kugel dem freistehenden Oliver Gonnert aus der Luft stibitzen (34.).

Am Ende bestraft Eubene die mangelnde Kaltschnäuzigkeit der Hausherren

Nach dem Pausentee begannen die Platzherren druckvoll, hatten gleich gute Möglichkeiten durch Muteba und bei einem Freistoß von Alex Spitzer, doch Eltersdorf setzte druckvoll dagegen, scheiterte aber mehrfach an der eigenen Abschlussschwäche oder am bärenstarken TSV-Keeper Maus.

Genau nach einer Stunde dann aber wieder die Rot-Weißen mit einem mehr als kräftigen Lebenszeichen, Sassmann setzte sich gegen Churilov durch, die Kugel trudelte aber am langen Pfosten vorbei. In der 77. Minute zwang Spitzer Churilov zu einer Glanzparade. Die Buchbacher rangen um den zweiten Treffer, aber der Kasten der Gäste blieb vernagelt. Die mangelnde Kaltschnäuzigkeit wurde in der 82. Minute böse bestraft, als Joker Eubene Um aus 18 Metern abzog und präzise neben den Pfosten ins lange Eck traf. (Michael Buchholz)