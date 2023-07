TSV Buchbach gegen SpVgg Ansbach LIVE: Verläuft Käs-Einstand siegreich?

Von: Tim Hempfling

Der TSV Buchbach um Tobias Steer (r.) geht mit breiter Brust in den Saisonauftakt. © IMAGO/Sven Leifer

Der TSV Buchbach erwartet zum Saisonstart die SpVgg Ansbach. Nach großem Umbruch beginnt für den neuen Trainer Alex Käs die Saison.

1. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Buchbach – SpVgg Ansbach.

Großer Umbruch: Buchbach mit elf Neuzugängen und zwei neuen Spielern aus den Jugendreihen.

Anpfiff in der SMR-Arena ist um 17.00 Uhr. Wir berichten im Liveticker.

1. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Buchbach gegen SpVgg Ansbach

Buchbach - Bereits am Donnerstag begann die Regionalligasaion 2023/24. Am Samstagabend ist es auch für den TSV Buchbach und neuen Trainer Alek Käs soweit: um 17.00 Uhr ist die SpVgg Ansbach zu Gast in der SMR-Arena.

„Wir hatten doch einen größeren Umbruch zu bewältigen, müssen elf externe Neuzugänge und zwei Jungs aus der eigenen Jugend integrieren. Der Prozess des Umbruchs ist schon recht weit, weshalb wir mit der Vorbereitung grundsätzlich zufrieden sein können“, sagt der neue Coach zur aktuellen Situation bei den Buchbachern.

„In den Testspielen haben wir gute Leistungen gezeigt, das stimmt uns optimistisch. Ich denke, wir sind gut gerüstet. Ansbach ist ein wenig das Gegenstück zu uns: Kaum Abgänge, wenig Neue. Sie sind eine eingespielte Mannschaft und sehr unangenehm zu bespielen.“ Ausfallen werden beim TSV Rocco Tavra (Mittelfußbruch), Daniel Ziegler (Kreuzbandriss), Markus Mittermaier (Achillessehnenreizung) und Christian Brucia (Sprunggelenksprobleme).

Buchbach vs. Ansbach: Letzte Saison gewannen Rot-Weißen 4:1 und 4:2

Doch auch die Gäste aus Ansbach möchten was Zählbares mitnehmen. „Grundsätzlich wissen wir, was in Buchbach gefragt sein wird: Wir stellen uns auf viele Emotionen ein und müssen körperlich präsent sein“, sagt Christoph Hasselmeier, Cheftrainer der SpVgg Ansbach. „Wir haben eine kurze, aber gute weil intensive Vorbereitung hinter uns. Wir sind gut gewappnet. Wir konzentrieren uns voll auf uns selbst, weil eine Gegnereinschätzung nach einem Trainerwechsel immer ein wenig schwierig ist.“

Personell schaut es bei den Ansbachern etwas düsterer aus: Patrick Kroiß ist nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining, Michael Sperr hat muskuläre Probleme und muss dieses Mal noch passen. Sven Landshuter und Bastian Herzner plagen Adduktorenprobleme, die beiden müssen ebenfalls zusehen. Robin Hartnagel muss aufgrund einer Muskelverhärtung pausieren. Jonas Sauerstein weilt im Urlaub.