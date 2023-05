Neun Spiele ungeschlagen plus fünfter Sieg in Folge: TSV Buchbach vor Klassenerhalt

Die TSV Buchbach stürmt schier unaufhaltsam in Richtung Klassenerhalt. © Michael Buchholz / FuPa Oberbayern

Die Serie des TSV Buchbach in der Fußball-Regionalliga geht weiter: Die Rot-Weißen feierten mit dem 4:1 in Ansbach den fünften Sieg in Folge, sind seit neun Spieltagen ungeschlagen und haben bei nunmehr 50 Punkten den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche.

Buchbach – Die Ansbacher waren in der Anfangsphase besser im Spiel und legten den Führungstreffer durch Eric Weeger vor, der nach einem Klärungsversuch von Philipp Walter goldrichtig stand (22.). In der 28. Minute hatte der TSV bei einem Pfostenstreifer von Sven Landshuter Glück, und sechs Minuten später konnten die Gäste gegen Landshuter nur in letzter Sekunde klären.

Doch dann schlug das Spiel eine Volte: In der 35. Minute düpierte Tobi Sztaf nach einem weiten Ball von Tobias Steer Landshuter und erzielte kunstvoll mit dem Außenrist aus zwölf Metern seinen achten Saisontreffer. Nur zwei Minuten später holte die Ansbacher Defensive Sztaf von den Beinen, und den Foulelfmeter verwandelte Steer souverän zur Gästeführung.

„Die junge Mannschaft hat die Mentalität gezeigt, die wir vorher vermisst haben“

Ansbach setzte sich zur Wehr und traf durch Niklas Seefried den Pfosten. Das nächste Tor erzielten aber die Buchbacher, als Daniel Muteba für Sammy Ammari auflegte, der aus sechs Metern abstaubte (43.).

„Das ist schon auch ein Zeichen der Qualität, die wir momentan haben, wenn man so effizient ist“, ordnete Rekordspieler und Co-Trainer Aleks Petrovic die Pausenführung ein, die Sztaf nach einer Flanke von Marcel Spitzer in der 53. Minute fast ausgebaut hätte, wenn sein Kopfball etwas platzierter gewesen wäre. Muteba verpasste noch den vierten Treffer, den dann aber Steer, der schon im Hinspiel zwei Mal getroffen hatte, aus spitzem Winkel besorgte (69.).

„Wichtig sind die drei Punkte. Wir haben vier Tore erzielt, Ansbach hatte in 17 Heimspielen zuvor nur 16 Gegentreffer bekommen. Da musst du erst mal vier Tore machen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, urteilte Buchbachs Trainer Uwe Wolf. Auch Petrovic ist mächtig stolz: „Wir wussten seit Mitte März, dass wir zwölf Endspiele haben, die überwiegend junge Mannschaft ist aber mit diesem Druck fertig geworden und hat die Mentalität gezeigt, die wir vorher vermisst haben.“

(MICHAEL BUCHHOLZ)