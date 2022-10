TSV Buchbach: Tobi-Tag in der Buchbacher SMR-Arena

Teilen

Dreikampf: Tobias Dietrich und Lukas Karakas nehmen Daniel Muteba in die Zange. Foto: Michael Buchholz © Michael Buchholz

Der TSV Buchbach hat am 16. Spieltag der Fußball-Regionalliga mit dem fünften Saisonsieg die 20-Punkte-Marke geknackt.

Buchbach – Die Mannschaft von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger besiegte nach zweimaligem Rückstand die SpVgg Ansbach 4:2. Tobias Steer und Tobi Sztaf glänzten dabei als zweifache Torschützen. Die Rot-Weißen hätten schon in der 2. Minute durch Steer in Front gehen müssen, der jedoch aus fünf Metern an Keeper Sebastian Heid scheiterte. In der 22. Minute bediente Daniel Muteba Steer, der jedoch in aussichtsreicher Position wegrutschte.

Ansbach konzentrierte sich vornehmlich auf die Defensive, schlug dann aber in der 27. Minute eiskalt zu, als Sven Landshuter nach einem weiten Ball in abseitsverdächtiger Position vor André Esch auftauchte und zum 1:0 traf. Fast wäre den Buchbachern in der 31. Minute der Ausgleich geglückt, doch nach Freistoß von Steer scheiterte Moritz Sassmann per Kopf an Heid. Fünf Minuten später war es aber so weit: Nach einem Getümmel im Mittelfeld schickte Muteba Steer auf die Reise, der Heid umkurvte und zum 1:1 einschob. Doch die gnadenlos effektiven Gäste nutzten einen Buchbacher Abwehrfehler noch vor der Pause zur 2:1-Führung: Die präzise Flanke von Landshuter verwertete Torjäger Patrick Kroiß aus fünf Metern mit dem zweiten Schuss aufs Buchbacher Tor.

Nach dem Seitenwechsel schlug Buchbach zurück. In der 65. Minute drückte der eingewechselte Tobias Sztaf nach Kopfball-Ablage von Steer den Ball samt Gegner über die Linie. Vier Minuten später nahm Steer von der linken Strafraumkante Maß zum 3:2 – Spiel gedreht.

Doch die Buchbacher gaben sich noch nicht zufrieden, und so erhöhte Sztaf mit einem Schuss aus 14 Metern auf 4:2 (78.) – Tobi-Tag in der SMR-Arena. In der Folge verpassten Wieselsberger, Alexander Spitzer und Muteba einen höheren Sieg. buc