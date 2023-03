Mit alten Tugenden „Arbeit“ und „Mentalität“: Buchbach kämpft sich unter Ex-Profi Wolf zurück

Teilen

Riesig war der Jubel bei den Buchbachern nach dem Führungstreffer von Alex Spitzer. Foto: michael buchholz © michael buchholz

Buchbachs neuer Coach Uwe Wolf feierte im ersten von zwölf Endspielen um den Klassenerhalt einen 3:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth 2.

Buchbach – Gelungener Einstand von Uwe Wolf beim TSV Buchbach: Dadurch sind die Rot-Weißen auf den ersten Relegationsplatz geklettert.

Der 55-jährige Ex-Profi reanimierte nur vier Tage nach seiner Installation alte Buchbacher Tugenden wie Kampfgeist, Einsatz und Laufbereitschaft, coachte lautstark, beschwor mantraartig die Grundelemente „Arbeit“ und „Mentalität“. Mit einer Fünferkette, die kompromisslos verteidigte, baute Wolf ein Abwehrbollwerk auf, das die Fürther, die bei der Anreise im Stau standen, sodass die Partie mit einer halben Stunde Verspätung begann, kaum ernsthaft gefährden konnten.

Gleich nach zwölf Minuten hätte Tobias Steer die Hausherren in Führung bringen können, scheiterte aber noch an Keeper Lasse Schulz. Besser klappte es in der 31. Minute, als Aleks Petrovic, von Wolf zum neuen Standard-Schützen erkoren, einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum brachte, wo Alex Spitzer das 1:0 köpfte.

Als sich Sammy Ammari nach einem Befreiungsschlag von Marcel Spitzer in der 37. Minute die Kugel schnappte, wurde er im Strafraum von Keeper Schulz umgerissen. Den Strafstoß verwandelte Steer sicher zum 2:0.

Bei schwierigen Platzverhätnissen: Buchbach macht kurz vor Schluss den Deckel drauf

Auch nach dem Seitenwechsel war die Partie auf tiefem Boden erwartungsgemäß kein Schmankerl, aber Buchbach hatte die Begegnung im Griff, kämpfte und ließ den harmlosen Gästen wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Bei einem Schuss von Petrovic, der auf dem Tordach landete, hätte in der 62. Minute bereits die Entscheidung fallen können. Noch dicker war die Chance von Tobi Sztaf, der nach einem missglückten Ausflug von Schulz aus 20 Metern das leere Tor verfehlte (71.). Der dritte Treffer fiel in der letzten Minute der regulären Spielzeit, als Schulz Joker Christian Brucia den Ball in die Füße spielte. Dieser bediente Ammari, der nur zum 3:0 einschieben musste.

Über 90 Minuten war das Buchbacher Spiel sehr pragmatisch, weite Bälle, viele Spielverlagerungen, die Rückkehr zum alten Erfolgsrezept der Rot-Weißen: Fußball arbeiten, statt Fußball spielen, keine Schnörkel. (Michael Buchholz)