TSV Buchbach gegen SpVgg Greuther Fürth II LIVE: TSV hofft auf ersten Saisonsieg

Von: Sebastian Isbaner

TSV Buchbach hofft gegen Greuther Fürth auf den ersten Sieg der Saison. © FuPa

Am vierten Spieltag der Regionalliga Bayern empfängt der TSV Buchbach die Reserve aus Fürth. Die Hausherren warten noch auf den ersten Saisonsieg.

Buchbach empfängt die SpVgg Greuther Fürth zum Auftakt des vierten Spieltags.

Der TSV kassierte zuletzt gegen Schweinfurt und Aschaffenburg zwei Niederlagen in Serie.

Anpfiff der Partie ist am Freitag den 11.08. um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Buchbach – Der TSV Buchbach ist noch nicht in der neuen Saison angekommen. Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen die SpVgg aus Ansbach blieben die Männer von Trainer Alex Käs die letzten zwei Spiele ohne Erfolg. Nach der 0:2-Pleite in Aschaffenburg kassierten die Buchbacher vergangenen Spieltag die nächste Auswärtsniederlage in Unterfranken. Gegen den FC Schweinfurt verlor der TSV trotz einer frühen Führung durch Tobias Steer am Ende noch mit 1:3.

Ein Punkt aus drei Spielen – Buchbach steht zuhause gegen Fürth unter Zugzwang im Abstiegskampf

Damit steht der TSV Buchbach nach drei Spielen mit nur einem Zähler auf dem 15. Tabellenplatz. Um nicht in die Gefahrenzone abzurutschen und sich ein Polster auf die Abstiegsränge aufzubauen, muss heute der erste Saisonsieg her. Gegner in heimischen Stadion ist die Zweitliga-Reserve der SpVgg Greuther Fürth.

Die Mittelfranken konnten sich nach dem verpatzten Saisonauftakt, als es eine 0:3-Klatsche zuhause gegen Aubstadt setzte, wieder erholen. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen die SpVgg aus Ansbach feierten die Kleeblätter am letzten Spieltag den ersten Saisonsieg. Gegen Viktoria Aschaffenburg blieben die Fürther ohne größere Probleme und gewannen letztendlich in Überzahl souverän mit 4:1.

Mit einem Sieg in Buchbach könnten die Kleeblätter weiter an die Spitze aufschließen. Das versuchen die Hausherren rund um Aleksandro Petrovic zu verhindern. Anpfiff der Partie ist am heutigen Freitag um 19 Uhr in der SMR-Arena in Buchbach. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)