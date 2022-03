TSV Buchbach will den ersten Sieg des Jahres - Bichlmaier erwartet Abwehrbollwerk

Teilen

Nehmen auf der Torwartposition einen Wechsel vor: Buchbachs Trainerduo Andreas Bichlmaier (links) und Marcel Thallinger. © FuPa / Wolfgang Zink

Der TSV Buchbach trifft am Abend auf die SpVgg Greuther Fürth II. Auf der Torwartposition nimmt das TSV-Trainerduo dabei überraschend einen Wechsel vor.

Buchbach – Schafft der TSV Buchbach im dritten Anlauf den ersten Pflichtspielsieg des Jahres? Die Mannschaft der Trainer Andi Bichlmaier und Marcel Thallinger erwartet am heutigen Mittwoch um 19 Uhr die SpVgg Greuther Fürth II zur Nachholpartie der Fußball-Regionalliga.

TSV Buchbach: Torwartwechsel gegen Fürth-Reserve

Gegenüber dem unglücklichen 0:1 bei Nürnberg II ist das Buchbacher Trainerteam zu Umstellungen gezwungen: Rechtsverteidiger Samed Bahar fällt mit einem Bänderanriss im Sprunggelenk zwei Wochen aus. Schlimmer hat es Lukas Winterling erwischt, der sich am Meniskus operieren lassen muss. Alex Spitzer und Thomas Winklbauer sind nach Quarantäne wieder dabei, konnten aber erst eine Einheit absolvieren. Mögliche Kandidaten für Bahar wären Veit Prenninger oder Felix Breuer, aber auch die Umstellung auf eine Dreierkette ist eine Option.

„Andreas Steer hat sich auch ohne die Absprache einen Einsatz verdient, er hat noch mal einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht.“

Aller Voraussicht nach gibt es auch einen Wechsel im Tor, der schon vor der Winterpause so besprochen war. „Andreas Steer hat sich auch ohne die Absprache einen Einsatz verdient, er hat noch mal einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht“, erklärt Bichlmaier. Kein Thema sind weiterhin Christoph Steinleitner, Jonas Wieselsberger und Manuel Mattera, der aber wohl in naher Zukunft sein Comeback in der Bezirksliga-Mannschaft feiern könnte. Auch Christian Brucia muss aufgrund seiner Muskelverletzung noch zuschauen.

Kellerkind Fürth mit Paradigmenwechsel - Bichlmaier: „Der Zweck heiligt da augenblicklich etwas die Mittel“

Die Fürther stehen zwar mit 20 Punkten weiter im Tabellenkeller, doch Bichlmaier weiß, dass die Mannschaft unter Trainer Petr Ruman einen Paradigmenwechsel vollzogen hat: „Der Zweck heiligt da augenblicklich etwas die Mittel. Aktuell steht weniger die Ausbildung der Spieler im Vordergrund, sondern die Punkte über die Abwehrleistung. Drei Gegentore in vier Spielen sagt ja schon sehr viel.“ (Michael Buchholz)

Lesen Sie auch Bundesamt rät zum Notfallvorrat – Kaufen Sie nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Bundesamt rät zum Notfallvorrat – Kaufen Sie nach dieser Checkliste ein

Tipp: 2:1 für Buchbach

Der Kader

Steer, D. Maus, Leberfinger, M. Spitzer, Orth, Prenninger, Breue, Petrovic, Rosenzweig, Muteba, A. Spitzer, Thaler, Sassmann,Sztaf, Sehorz, T. Steer, Winklbauer