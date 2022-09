Erfolg in letzter Sekunde: Ersatzgeschwächter TSV Buchbach bezwingt Aufsteiger

Premiere im Buchbacher Kasten: Torwart André Esch vertrat den länger verletzten Andreas Steer und hatte einiges zu tun. Foto: Michael Buchholz © Michael Buchholz

Nach der bösen 1:7-Klatsche in Würzburg und der Magen-Darm-Seuche, die fast die gesamte Mannschaft lahmgelegt hatte, konnte sich der TSV Buchbach am zwölften Spieltag der Regionalliga voll rehabilitieren.

Buchbach – Die ersatzgeschwächte Truppe von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger feierte am Freitagabend in letzter Sekunde einen 3:2-Erfolg gegen Aufsteiger Hankofen-Hailing.

Buchbach musste neben dem verletzten Benedikt Orth auch auf den gesperrten Tobias Steer, die erkrankten Spitzer-Zwillinge Marcel und Alexander sowie auf Keeper Andreas Steer verzichten. Der hatte sich bereits im Bayern-Spiel den Arm angebrochen, stand trotzdem noch viermal im Tor und muss jetzt sechs Wochen pausieren. So feierten die Neuzugänge André Esch im Tor und Philipp Walther in der Innenverteidigung ihr Debüt im Trikot der Rot-Weißen und machten ihre Sache gut.

In der Anfangsphase neutralisierten sich beide Mannschaften auf nassem Rasen bei intensiven Zweikämpfen weitgehend, die Gäste hatten die eine oder andere Halbchance, doch den ersten Treffer erzielten die Hausherren in der 20. Minute. Sammy Ammari konnte sich an der Grundlinie behaupten, und Daniel Muteba versenkte seinen Rückpass neben dem Pfosten zum 1:0.

Hankofen drückte jetzt aufs Tempo und hatte in der 28. Minute ein ganz dickes Ding, als Andreas Wagner auf Daniel Hofer ablegte, der den Ball über die Linie stochern wollte, aber gleich dreimal an Esch scheiterte. Drei Minuten später war es soweit: Eine Ecke von Tobias Beck köpfte Andreas Wagner gegen die schläfrige Buchbacher Abwehr am langen Pfosten ein. Samed Bahar fälschte zwar noch ab, aber der Ball wäre ohnehin im Tor gewesen.

Nach Wiederbeginn versuchten beide Mannschaften weiter Druck auszuüben. Die besseren Möglichkeiten hatten die Hausherren bei einem Freistoß von Lukas Winterling, einem Schuss von Tobias Sztaf und einem Kopfball von Winterling, ehe Aleksandro Petrovic nach einem Querpass von Muteba im Liegen mit der Ferse den Ball zum 2:1 über die Linie wurschtelte (73.). Doch allzu lange hielt die Buchbacher Glückseligkeit nicht, denn in der 78. Minute brachte ihre Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und Joker Veron Dobruna bedankte sich mit einem Schuss aus zwölf Metern zum 2:2. Zwei Minuten zuvor hatte Kapitän Daniel Hofer noch neben den Kasten geköpft.

Diesmal hatten die Rot-Weißen das bessere Ende für sich, als Joker Rocco Tavra eine Ecke von Samed Bahar zum Siegtreffer einköpfte (94.) – normalerweise eine Spezialität der Gäste aus Niederbayern, die schon viele Begegnungen spät für sich entscheiden konnten. (buc)

TSV Buchbach: Esch, Walter, Bahar, Wieselsberger (46. Tavra), Winterling, Muteba, Petrovic, Brucia, Sassmann (62. Schmit), Ammari (75. Steinleitner), Sztaf. –SpVgg Hankofen-Hailing: Serowiec, Wagner (78. Sommersberger), Rabanter (71. Blümel), Mrozek, Sokol, Härtl, Beck, Vogl (67. Dobruna), Hofer (78. Ketzer), Lermer, Wagner (65. Richter) – Schiedsrichter: Gschwendtner (Wurmannsquick) – Zuschauer: 719 – Tore: 1:0 Muteba (20.), 1:1 Lermer (31.), 2:1 Petrovic (72.), 2:2 Dobruna (79.), 3:2 Tavra (90.+4).