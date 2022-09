Buchbach gegen Hankofen LIVE: Gelingt dem TSV Wiedergutmachung gegen den Aufsteiger?

Regionalliga im Live-Ticker

Von Sebastian Isbaner

Der TSV Buchbach musste zuletzt eine herbe Niederlage einstecken. Gegen Aufsteiger Hankofen soll es wieder ein Sieg werden. Hier der Live-Ticker.

TSV Buchbach unter Druck: Nach der 1:7-Klatsche in Würzburg soll ein Erfolgserlebnis gegen Hankofen her.

unter Druck: Nach der 1:7-Klatsche in Würzburg soll ein Erfolgserlebnis gegen Hankofen her. Aufsteiger in Form : Hankofen holte zuletzt sieben aus neun Punkten - drei davon gegen Aufstiegsfavorit Unterhaching.

: Hankofen holte zuletzt sieben aus neun Punkten - drei davon gegen Aufstiegsfavorit Unterhaching. Die Mannschaften treffen heute das erste Mal in der Regionalliga aufeinander: Anstoß ist um 19 Uhr.

Buchbach - Die letzten zwei Spiele liefen für den TSV Buchbach alles andere als gut. Nach der Serie von sieben ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge, musste der TSV zuletzt drei Niederlagen einstecken. Zu Hause gaben die Buchbacher gegen Aubstadt eine 2:1-Führung noch aus der Hand und verloren schließlich noch mit 2:4.

TSV Buchbach: Nach Klatsche in Würzburg - gegen Hankofen soll wieder ein Erfolgserlebnis her

Im Toto-Pokal folgte gegen den Liga-Konkurrenten FV Illertissen das deutliche Aus im Viertelfinale. Am vergangenen Liga-Spieltag kam es dann zur bisher höchsten Pleite der Saison für die Mannschaft von Trainer Marcel Thallinger. Gegen den Aufstiegsaspiranten und Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers gab es eine 1:7-Klatsche in Unterfranken.

Damit stehen die Buchbacher nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz in der Regionalliga Bayern. Anders dagegen läuft es für den Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing. Nach dem guten Saisonstart folgte auf den kleinen Durchhänger zuletzt wieder die Antwort. Die letzten drei Spiele holte der Liga-Neuling immer mindestens einen Punkt.

SpVgg Hankofen: Furioser Aufsteiger feierte Siege gegen Favorit Unterhaching und TSV Rain/Lech

Darunter zweimal die volle Punkteausbeute. Gegen den Aufstiegsfavoriten aus Unterhaching setzte es mit dem Schlusspfiff einen 2:1-Auswärtssieg. Auch gegen den TSV Rain/Lech konnte die SpVgg drei Punkte mitnehmen. Nur gegen den FC Schweinfurt musste sich die Elf von Trainer Tobias Beck in dieser Spanne mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Ob es für den Aufsteiger aus Hankofen weiter so rasant nach oben geht? Oder kann der TSV Buchbach um Kapitän Aleksandro Petrovic zu Hause gegen die SpVgg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden? Anpfiff der Begegnung ist am Freitag um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.