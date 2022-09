TSV Buchbach: Nach der Klatsche kam das Virus - „Wer auflaufen kann, ist noch nicht sicher“

Marcel Thallinger weiß noch nicht, auf wen er setzen kann. © IMAGO/Frank Scheuring

Philipp Walther verstärkt künftig die Defensive des TSV Buchbach. Ob der 26-jährige Ex-Burghausener bereits am heutigen Freitag gegen Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing im Kader ist, wird sich kurzfristig entscheiden.

Buchbach – Überhaupt gibt es nach einer Magen-Darm-Erkrankung, die 13 Mann plus die beiden Trainer erwischt hat, einige Fragzeichen, wer um 19 Uhr auflaufen kann.

Am Mittwoch war Walther, der die Lücke schließen soll, die durch den Abgang von Marco Rosenzweig entstanden ist, bereits zum ersten Mal im Buchbach im Mannschaftstraining. Eher wäre es gar nicht möglich gewesen, zumal das Team am Samstag nicht nur eine 1:7-Klatsche in Würzburg kassiert hat, sondern sich bei der Auswärtsfahrt auch noch einem Magen-Darm-Virus einfing.

„Wir konnten am Mittwoch nur eingeschränkt trainieren und das auch nur eine Stunde, weil die meisten Spieler noch geschwächt waren. Wer gegen Hankofen auflaufen kann, ist noch nicht sicher. Für viele Spieler wird das Abschlusstraining die einzige Einheit in dieser Woche sein“, so Trainer Andreas Bichlmaier.

Sicher fehlen wird Tobias Steer, der eine Gelbsperre absitzt. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter Joe Wieselsberger. „Hankofen präsentiert sich so, wie ein Aufsteiger auftreten muss: wahnsinnig intensiv gegen den Ball und im Gegenpressing. Da wird 95 Minuten gefightet, gejagt und angefeuert. Das ist ein Friss- oder Stirb-Spiel, bei dem man die Zweikämpfe gewinnen muss. Sonst bist du zweiter Sieger“, sagt Bichlmaier. (buc)

Der TSV-Kader

A. Steer, Esch; Bahar, Schmit, M. Spitzer A. Spitzer, Tavra, Walther, Winterling, Wieselsberger, Ziegler; Mattera, Sassmann, Steinleitner, Petrovic, Brucia; Ammari, Sztaf, Sinabov, Sehorz