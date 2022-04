TSV Buchbach: Beide Herrenmannschaften erweitern Trainerteam - Leipholz und Acipinar kommen

Von: Paul Ruser

Teilen

Stefan Leipholz (l.) und Yüksel Acipinar stoßen im Sommer zum TSV Buchbach. © Eder / TSV Buchbach

Während Stefan Leipholz als Torwarttrainer zum Regionalliga-Team des TSV Buchbach kommt, unterstützt Yüksel Acipinar künftig Manuel Neubauer in der zweiten Elf.

Buchbach - Der TSV Buchbach plant bereits für die kommende Saison. Im Sommer wird sowohl das Trainerteam des Regionalliga als auch des Bezirksliga-Teams erweitert. Bei der ersten Elf bleibt das Erfolgs-Duo Andi Bichlmaier und Marcel Thallinger weiterhin bestehen, unterstützt werden sie künftig von Stefan Leipholz. Der Torwarttrainer kommt vom FC Töging und folgt auf Roland Schreiner. Dieser steht dem Klub in Zukunft aufgrund eines Auslandsaufenthalts nicht mehr zur Verfügung.

Leipholz ist für eine Hälfte des Trainer-Tandems kein Unbekannter. Zusammen mit Andi Bichlmaier war Leipholz beim FC Töging aktiv. „Andi Bichlmaier ist von seinen Fähigkeiten überzeugt“, wird Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier auf der Vereins-Homepage zitiert. Beim TSV wird Leipholz nicht nur die Keeper der ersten Mannschaft trainieren, sondern nach überstandener Schulterverletzung auch ab und an das Tor der Bezirksliga-Elf hüten. Im Jahr 2017 kam Leipholz nach Töging, zuvor war der 30-Jährige beim ESV Mühldorf sowie beim DJK SV Pleiskirchen beschäftigt.

Yüksel Acipinar ist in Buchbach bestens bekannt. Der 42-Jährige ist laut Hanslmaier „ein echtes Buchbacher Urgestein“. Beim TSV durchlief Acipinar alle Jugendmannschaften, ehe er 2009 - mit einem kurzem Intermezzo beim ETSV Landshut 09 - den Verein verließ. In seiner weiteren Laufbahn war er beim TSV Velden, dem FC Lengdorf und zuletzt dem SV Neufraunhofen sowohl als Spieler als auch Trainer aktiv. Für seinen Jugendverein kam er zwischen September und November des vergangegen Jahres sieben Mal aushilfsweise in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

„Schon oft nachgewiesen, dass sie Talente entwickeln können“

Ab der neuen Spielzeit wird Acipinar dem jetzigen Trainer Manuel Neubauer als Co-Trainer bei der U23 tatkräftig unter die Arme greifen - vor allem die Jugendarbeit liegt Abteilungsleiter Hanslmaier am Herzen: „Im Sommer werden fünf Spieler aus der U18 in den Herrenbereich wechseln, die eine Perspektive auf die Bezirksliga habe. Bei Manu Neubauer und Yüksel Acipinar treffen sie auf Trainer, die schon oft nachgewiesen haben, dass sie Talente entwickeln können.“ Während Acipinar zusammen mit Neubauer die Jugendspieler für den Herrenbereich vorbereiten soll, wird der bisherige Assistenztrainer Martin Fischer in Zukunft die Keeper der U17 bis zur U23 trainieren. Co-Spielertrainer und Torwart Florian Leins verlässt hingegen das Trainerteam der zweiten Elf. (Paul Ruser)