Buchbacher Buden-Problem - Rekordmann Petrovic macht sein 300. Spiel

Rekordspieler in der Regionalliga Bayern: Aleksandro Petrovic. © Imago/Sven Leifer

Nach dem ersten Saisonsieg ist die Stimmung bei den Regionalliga-Kickern des TSV Buchbach wieder bestens, jetzt will das Team von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger nachlegen.

Buchbach – Am Freitag ist der SV Heimstetten um 19 Uhr in der SMR-Arena zu Gast, der einen Zähler mehr hat.

„Wir haben großen Respekt. Heimstetten ist individuell sehr stark besetzt, vor allem im Angriff“, sagt TSV-Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Mit 13 Treffern in fünf Spielen gehört der SV von Trainer Christoph Schmitt zu den offensivstärksten Teams der Liga, dafür hat man aber schon zwölf Gegentreffer geschluckt. Zum Vergleich: Die Rot-Weißen haben sechs Tore erzielt und sieben kassiert.

Im Angriff drückt nach wie vor der Schuh, wobei Hanslmaier zuversichtlich ist: „Wir werden unsere Tore machen. Sammy Ammari war in Augsburg bärenstark, da war er nahe dran. Ich denke, dass bei ihm bald der Knoten platzt.“ Unterstützung wird der Rückkehrer aus Burghausen demnächst wieder bekommen. Alekzandar Sinabov, Jonas Wieselsberger und Christian Brucia sind nach ihren Verletzungen im Training, ob es für einen Einsatz heute reicht, ist noch unklar.

Positiv stimmt Hanslmaier auch die Entwicklung von Tobias Sztaf: „Er hat in Augsburg richtig Betrieb gemacht.“ Überhaupt sieht er das Team auf einem guten Weg. „Wir haben viele Spieler, die aus unteren Klassen gekommen sind, zu gestandenen Regionalliga-Spielern gemacht. Ich denke da an Samed Bahar oder Daniel Muteba. Vor allem aber an Bene Orth, der mittlerweile ein echter Topspieler ist. Auch Tobias Steer kommt immer besser in Fahrt, ganz stark, wie er in Augsburg den dritten Treffer vorbereitet hat. Natürlich hatten wir im Sommer wichtige Abgänge, deswegen braucht auch die Mannschaft noch etwas Zeit.“

Umstellen müssen die Buchbacher die Defensive, denn Marcel Spitzer, der in Augsburg zweimal getroffen hat, muss wohl wegen einer Prellung passen. Wahrscheinlich wird Lukas Winterling erstmals nach seiner Verletzungspause wieder zu einem Startelfeinsatz kommen. Ein besonderes Spiel ist es für Kapitän Aleksandro Petrovic, der heute zum 300. Mal in der Regionalliga auflaufen wird – Ligarekord. (buc - Tipp: 2:2)

TSV-Kader

A. Steer, Leipholz; Bahar, Orth, Schmit, A. Spitzer, Tavra, Winterling, Ziegler; Mattera, Muteba, Sassmann, Steinleitner, Petrovic, Wieselsberger, Brucia; Ammari, Brucia, T. Steer, Sztaf, Sinabov.