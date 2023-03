„Wir müssen nicht glänzen“: Wolf heiß auf zweiten Sieg in Folge mit dem TSV Buchbach

Der TSV Buchbach will den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Uwe Wolf einfahren. © FuPa/Michael Buchholz

Für Uwe Wolf geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Debütsieg geht es für den neuen Trainer mit dem TSV Buchbach im Nachholspiel zum SV Heimstetten.

Buchbach – Weiter geht es für den TSV Buchbach auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga. Nach dem 3:0 gegen Fürth gastieren die Rot-Weißen am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr zum Nachholspiel bei Schlusslicht SV Heimstetten und könnten mit einem Sieg die Abstiegszone verlassen.

Mit einem 2:1-Erfolg am Samstag hat der SV Heimstetten nach langer Durststrecke ebenfalls mal wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert, allerdings beträgt der Rückstand des Schlusslichtes elf Punkte. Buchbachs Trainer Uwe Wolf: „Für Heimstetten geht es um die letzte Chance. Wir wissen, was uns erwartet.“

Im Hinspiel setzten sich die Buchbacher 2:0 durch. Mann des Tages war Benedikt Orth, der beide Treffer erzielte. Gegen Fürth musste Orth aufgrund einer Gelb-Sperre passen, dürfte aber heute gleich wieder in die Mannschaft rutschen, zumal nun Leon Schmit wegen der fünften Gelben fehlt. Mit dem zuletzt erkrankten Chris Steinleitner kehrt ein weiterer Spieler zurück, Manuel Mattera befindet sich nach seiner Innenbandverletzung im Aufbautraining. „Für uns ist jeder Mann wichtig,“, so Wolf, der aus der Bezirksliga-Mannschaft Julian Rabenseifner hochziehen möchte: „Das ist ein junger Spieler, den man fördern und fordern muss. Deswegen soll er sich in dieser Woche der sportärztlichen Untersuchung unterziehen, dann hoffe ich, dass er am Samstag in Aubstadt schon dabei ist.“

Bei den Hausherren verortet Wolf neben Kapitän Lukas Riglewski Emre Tunc, Mohamed Awata und Keeper Maximilian Riedmüller als die Säulen der Mannschaft: „Ich denke, dass der Platz in Heimstetten etwas besser sein wird als in Buchbach, deswegen werden wir da auch im Mittelfeld nach spielerischen Lösungen suchen. Wichtig ist, dass wir hinten wieder kompakt stehen, dass wir die Zweikämpfe, so wie am Samstag, aggressiv annehmen und führen.“ Der Buchbacher Trainer setzt weiter auf die Grundtugenden, will, dass sich die Mannschaft selbst lautstark coacht: „Wir müssen nicht glänzen, wir müssen einfach nur erfolgreich sein. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass wir in jedes Spiel gehen, um zu gewinnen – je nach Spielverlauf, muss man von Fall zu Fall entscheiden, ob man mal mit einem Unentschieden zufrieden sein muss.“

Tipp: 1:0 für Buchbach

TSV-Kader

Maus, A. Steer, Orth, M. Spitzer, Walter, Wieselsberger, Ecker, Petrovic, A. Spitzer, Muteba, Bahar, Steinleitner, Brucia, Ammari, Hirtlreiter, T. Steer, Sztaf, Sinabov.