Verteidiger Orth schießt TSV Buchbach per Doppelpack zum ersten Heimsieg

Volltreffer: Die Buchbacher beglückwünschen Benedikt Orth (3. v. r.) zum 1:0. © Michael Buchholz

Zweiter Sieg in Folge für den TSV Buchbach: Beim 2:0-Heimsieg gegen den SV Heimstetten überzeugte Verteidiger Orth mit einem Doppelpack.

Buchbach – Jetzt ist der Knoten geplatzt: Nach dem ersten Auswärtssieg in Augsburg hat der TSV Buchbach am sechsten Spieltag der Fußball-Regionalliga auch vor eigenem Publikum den Bock umgestoßen: Verteidiger Benedikt Orth erzielte beim 2:0 gegen den SV Heimstetten einen Doppelpack. Damit konnten sich die Buchbacher ins Mittelfeld absetzen.

Vor der Partie wurde Buchbachs Kapitän Aleksandro Petrovic für sein 300. Regionalligaspiel geehrt (Bericht folgt), auf dem Platz fand zunächst Heimstetten den besseren Einstieg, aber nach wenigen Minuten waren die Rot-Weißen drin in der Partie und zeigten immer wieder gefällige Spielzüge und gelungene Kombinationen.

In der 16. Minute wurde Petrovic gerade noch geblockt, in der 18. Minute lenkte Kapitän Maximilian Riedmüller einen 16-Meter-Schuss von Daniel Muteba über die Latte, in der Folge hätte Heimstetten fast ein Eigentor produziert, ehe auch der SVH durch Emre Tunc gefährlich wurde (22.).

TSV Buchbach: Ammaris Treffer wegen Abseits aberkannt - Heimstettens Tunc versiebt Riesenchance

In der 27. Minute war es dann aber so weit: Ein Einwurf von Léon Schmit wurde im Zentrum verlängert und Orth drückte die Kugel am langen Pfosten aus zwei Metern über die Linie. Buchbach blieb weiter am Drücker, doch ein Kracher von Samed Bahar aus 28 Metern zischte am Pfosten vorbei, und ein Treffer von Sammy Ammari wurde nach toller Kombination wegen Abseits annulliert.

Nach dem Pausentee kam Heimstetten mit neuem Schwung aus der Kabine, doch Tunc brachte das Kunststück fertig, den Ball aus einem Meter nicht im Tor unterzubringen (57.).

Auf der anderen Seite musste Riedmüller einen 35-Meter-Kracher von Lukas Winterling über die Latte fausten (61.), zwei Minuten später schlug dann Orth erneut zu: Nach seiner eigenen Ecke konnten die Gäste nur unzureichend klären, Orth fackelte nicht lange und drosch die Kugel aus zehn Metern in die Maschen. Die hochgelobte Offensive der Gäste hatte in dieser Phase der Partie nicht viel zu melden, Buchbach hatte das Geschehen weitgehend im Griff, auch wenn sich die Gäste redlich mühten und in der 81. Minute Pech hatten, dass die Gastgeber einen Abschluss von Mohamad Awata blocken konnten.

Umgekehrt hatten die Buchbacher in der 83. Minute das 3:0 auf dem Fuß, doch der Schuss von Tobias Steer strich am langen Pfosten vorbei. In der turbulenten Nachspielzeit verpassten die Gastgeber den Anschlusstreffer durch Alexis Fambo und Buchbach das 3:0 durch Steer. (Michael Buchholz)