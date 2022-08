SV Wacker Burghausen gegen TSV Buchbach LIVE: Rot-Weiße im Derby bei heimstarker Sigurdsson-Elf

Von: Vinzent Fischer

Klare Anweisungen: TSV-Buchbach-Trainer Andreas Bichlmaier. © IMAGO / foto2press

Am 7. Spieltag der Regionalliga Bayern ist der TSV Buchbach zu Gast bei Wacker Burghausen. Für einige Akteure gibt es dabei ein Wiedersehen. Der Live-Ticker.

Burghausen - Oberbayern-Duell in der Regionalliga Bayern: Der SV Wacker Burghausen empfängt den TSV Buchbach zum Lokal-Derby. Und die Rot-Weißen sind heiß auf das Derby. Beim 4:2-Sieg im Toto-Pokal gegen den SB Chiemgau Traunstein konnten sich die Buchbacher warm schießen.

TSV Buchbach: Derby gegen Wacker Burghausen im Live-Ticker - Thallinger kennt „keine Ausreden“

„Mit zwei Siegen im Rücken und dem Weiterkommen im Pokal ist die Stimmung natürlich gut. Letzte Woche gegen Heimstetten, das war eine solide Leistung von uns. Wir müssen fokussiert bleiben, in der Wacker-Arena wartet eine Riesenaufgabe auf uns. Burghausen hat sich gut verstärkt und spielt mit sehr viel Tempo nach vorne. Wir können aber nahezu aus dem Vollen schöpfen, konnten am Dienstag im Pokal schon einiges ausprobieren. Deswegen gibt es in Burghausen keine Ausreden!“, meint Trainer Marcel Thallinger im Vorfeld der Partie.

Der SV Wacker hat allerdings gegen einen Sieg der Buchbacher etwas einzuwenden. Die Mannschaft von Neu-Trainer Hannes Sigurdsson ist stark in die neue Saison gestartet, insbesondere in der heimischen Wacker-Arena war sie eine Macht. So stolperten etwa Türkgücü München und die SpVgg Unterhaching in der Burghausener Heimstätte. (vfi)