TSV Buchbach: Spätes Remis im Regionalliga-Derby

Freude über den Ausgleich: Die Buchbacher feiern den Treffer zum 1:1 durch Sammy Ammari. Foto: buc © buc

In einer offenen Regionalliga-Partie trennen sich der TSV Buchbach und der SV Wacker Burghausen mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Buchbach - Der SV Wacker Burghausen hat im Regionalligaderby am Freitagabend gegen den TSV Buchbach in letzter Sekunde den Sieg aus der Hand gegeben. Drei Minuten nach Ende der regulären Spielzeit köpfte Buchbachs Tobias Steer die Rot-Weißen noch zum Punktgewinn. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit 2:2 Toren durchaus leistungsgerecht, wobei Wacker über die gesamte Distanz die besseren Möglichkeiten hatte.

TSV Buchbach gegen SV Wacker Burghausen: Offener Schlagabtausch in Halbzeit Eins

Burghausen erwischte vor 1000 Zuschauern einen perfekten Start und ging bereits in der siebten Minute in Führung, als Buchbachs Keeper Andreas Steer an eine Flanke von Jerome Läubli nicht rankam und Felix Bachschmid am zweiten Pfosten völlig unbedrängt einköpfen konnte. Die Gastgeber in der Folge mit Rückenwind und in der 23. Minute mit einer weiteren Möglichkeit durch Edin Hyseni, dessen Schuss aber knapp am Pfosten vorbeiging.

Buchbach brauchte etwas Anlaufzeit, doch nach einer halben Stunde waren die Rot-Weißen besser im Spiel. In der 39. Minute zwang Moritz Sassmann Wacker-Keeper Markus Schöller zu einer guten Parade, die folgende Ecke verlängerte Rekordspieler Aleks Petrovic, und der Ex-Burghauser Sammy Ammari drückte die Kugel aus zwei Metern über die Linie (40.). Jetzt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei Andrija Bosnjak in der 43. Minute nach einem Konter über Christoph Schulz an Andreas Steer scheiterte – da wäre mehr drin gewesen.

TSV Buchbach gegen SV Wacker Burghausen: Beide Mannschaften mit offenem Visier

Auch nach dem Seitenwechsel kämpften beide Teams mit offenem Visier, wobei sich beide Mannschaften meist im Mittelfeld neutralisierten, so dass Torchancen Mangelware blieben. Die Partie blieb zwar intensiv, verflachte aber ein wenig. Die Schlussviertelstunde musste Burghausen dann nach Gelb-Rot gegen Johann Djayo in Unterzahl bestreiten, doch in der 82. Minute konnten auch die Gastgeber einen Standard zur 2:1-Führung nutzen: Viktor Miftaraj köpfte inmitten einer Spielertraube eine Ecke von Denis Ade aus wenigen Metern in die TSV-Maschen. Doch Buchbach schlug ultraspät zurück und kam in der Nachspielzeit noch durch Tobias Steer zum Ausgleichstreffer – Schöller sah da alles andere als gut aus.