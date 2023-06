„Ordentlicher Aufgalopp“: Buchbach gewinnt Testspiel mit 5:1

TSV Buchbach gewann das erste Testspiel souverän mit 5:1. © Sven Leifer

„Für den ersten Aufgalopp war das schon in Ordnung“, lobte Buchbachs neuer Trainer Alex Käs seine Mannschaft nach dem 5:1-Sieg am Samstag in Peterskirchen gegen den Landesligisten SB Chiemgau Traunstein.

Buchbach – Der Coach des Fußball-Regionalligisten monierte aber: „Vor dem Tor hat uns noch etwas die Konsequenz gefehlt, wir hätten deutlicher gewinnen können.“

Tobias Steer eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, als er nach einem Schnittstellenpass allein aufs Traunsteiner Tor zulief und eiskalt einschob. Elf Minuten später trug sich Neuzugang Thomas König gleich in die Torschützenliste ein: Der 22-jährige Angreifer knallte eine Flanke von Steer am zweiten Pfosten unter die Latte, ehe Dennis Hrvoic der Anschluss für die Traunsteiner gelang (24.). Nur vier Minuten später stellte der TSV aber den alten Abstand wieder her, als Manuel Mattera in den Strafraum eindrang, dort gefoult wurde. Schiedsrichter Thomas Wagner entschied auf Elfmeter, den Steer sicher zum Halbzeitstand verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel tauschte Käs munter durch, Tobi Sztaf sorgte mit einem Doppelpack für das deutliche Endergebnis (49./65.).

Der nächste Test steigt am Mittwoch um 19 Uhr beim Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos. (Michael Buchholz)