TSV Buchbach holt Torwarttalent aus Ulm - Steer bekommt dringend benötigten Ersatzmann

Unterschrieb in Buchbach: André-David Esch (r.), hier mit Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Foto: (TSVB) © (TSVB)

Fußball-Regionalligist TSV Buchbach hat kurz vor Transferschluss auf der Torhüter-Position nachjustiert und André-David Esch verpflichtet.

Buchbach – Der 18-Jährige, der in Heidenheim und Ulm ausgebildet wurde, hat einen Vertrag bis 30. Juni 2023 unterschrieben. Der 1,89 Meter große Keeper spielte bis Sommer 2017 bei der SG Weilimdorf, dem SSV Reutlingen und den Stuttgarter Kickers, ehe er zum 1.FC Heidenheim wechselte, bei dem er bis zur U 17 blieb. 2020 folgte der nächste Wechsel zum SSV Ulm, für den er unter dem jetzigen Schweinfurt-Coach Christian Gmünder 14 Mal in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest im Tor stand. Einer der Höhepunkte war im Frühjahr das Pokal-Halbfinale der U 19, bei dem er in der Nachspielzeit gegen seinen Ex-Verein Heidenheim den Ausgleich köpfte. Am Ende zog Ulm durch ein 3:1 ins Finale ein, unterlag aber im Endspiel den Stuttgarter Kickers.

Die Verpflichtung von Esch hatte für die Trainer Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger höchste Priorität, da zuletzt mit Andreas Steer nur noch ein Keeper im Regionalliga-Kader stand, zumal der langjährige Stamm-Torhüter Daniel Maus aus beruflichen Gründen pausiert.

Beim 2:0 in Fürth am vergangenen Wochenende hatte Steer nur stark bandagiert und mit Schmerzmitteln das Tor hüten können. Wäre Steer komplett ausgefallen, hätte Torwart-Trainer Stefan Leipholz den Kasten hüten müssen. (buc)