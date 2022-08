Sztaf und Sassmann treffen doppelt - TSV Buchbach bezwingt Traunstein trotz schwacher Halbzeit

Teilen

Netzte im Pokal doppelt für den TSV Buchbach: Tobias Sztaf (hier im Regionalliga-Duell gegen den SV Heimstetten). © IMAGO / foto2press

Der TSV Buchbach steht im Achtelfinale des Toto-Pokals. Trainer Marcel Thallinger war trotz des 4:2-Sieges mit der Leistung in Hälfte eins nicht zufrieden.

Buchbach – „Mit der ersten Halbzeit waren wir nicht zufrieden. Das kann nicht unser Anspruch sein, gegen einen Landesligisten mit 1:1 in die Pause zu gehen“, erklärte Trainer Marcel Thallinger nach dem 4:2-Erfolg am Dienstagabend beim SB Chiemgau Traunstein, mit dem der TSV Buchbach ins Achtelfinale des bayerischen Toto-Pokals eingezogen ist.

Den Führungstreffer für die Rot-Weißen erzielte Tobi Sztaf, der sich nach einem Chip von Chris Steinleitner gegen seinen Gegenspieler behaupten konnte und Keeper Thomas Unterhuber bezwang (25.). Neun Minuten später kamen die Hausherren zum Ausgleich, als Christian Wallisch nach einer Ecke per Kopf zur Stelle war.

„Wir haben in der Pause einige Dinge angesprochen und mit einigen Wechseln noch mal frischen Wind ins Spiel gebracht“, so Thallinger, der nach Flanke von Benedikt Orth in der 52. Minute das 2:1 durch Moritz Sassmann sah. Mit einem abgefälschten Schuss erzielte Sztaf in der 58. Minute seinen zweiten Treffer, ehe auch Sassmann in der 66. Minute nochmal zuschlug: Nach schöner Kombination leitete Sammy Ammari auf Sassmann weiter, der schließlich vor Unterhuber keine Mühe mehr hatte. „Der zweite Treffer von Traunstein hat mich dann schon noch geärgert, das muss nicht sein“, so Thallinger über den guten Schlenzer von Gentian Vokri aus 17 Metern (78.). (Michael Buchholz)