TSV Buchbach: Vorfreude aufs Derby in Burghausen - Bichlmaier will die Formkurve bestätigen

Teilen

Klare Anweisungen: TSV-Buchbach-Trainer Andreas Bichlmaier. © IMAGO / foto2press

Derbytime in Burghausen. Am Freitag steigt um 19 Uhr das Nachbarschaftsduell der Regionalliga zwischen dem SV Wacker Burghausen und dem TSV Buchbach.

Buchbach – Die Rot-Weißen haben sich zuletzt mit zwei Ligasiegen empfohlen. „Wir sind in der Situation, dass wir punkten können, aber nicht zwingend müssen“, sagt Buchbachs Trainer Andreas Bichlmaier.

Besonders spannend ist das Derby für die Spieler, die schon mal die Seiten gewechselt haben. Es gab ja Zeiten, in denen der Buchbacher Kader fast eine Wacker-Filiale war, ein paar ehemalige Burghauser gibt es aber immer noch in Buchbach. Vor der Saison kehrte Sammy Ammari nach drei Jahren an der Salzach nach Buchbach zurück, Blin Kelmendi kam von der U 19, muss aber wegen seiner Kreuzbandruptur passen. Auch für Christian Brucia wird es wohl bis zum Freitag nicht reichen, dagegen hat sich Tobi Sztaf mit zwei Treffern am Dienstag im Pokal schon mal warmgeschossen. Wieder mit an Bord bei den Gästen ist Abwehrchef Marcel Spitzer, der zuletzt wegen einer Prellung pausierte.

TSV Buchbach: Winklbauer fehlt nach Wechsel zu Burghausen gegen den Ex-Klub

Auf der anderen Seite ist Thomas Winklbauer in der Sommerpause von Buchbach nach Burghausen zurückgekehrt, doch der Angreifer kann wegen einer Muskelverletzung nicht auflaufen. Ob es für Moritz Moser, auch ein ehemaliger Buchbacher, reicht, ist noch fraglich. Ebenfalls Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Abou Cissé und Edin Hyseni.

Wie wichtig Denis Ade derzeit für Burghausen ist, hat man sowohl beim 1:0 am Dienstag in Wasserburg gesehen als auch beim 1:1 in Schweinfurt, als der Mittelfeldspieler jeweils getroffen hat. Auch beim 3:1 gegen Unterhaching hat Ade einen Treffer beigesteuert. „Drei wichtige Tore in drei Spielen, das ist stark“, lobt Trainer Hannes Sigurdsson, und Buchbachs Coach Marcel Thallinger sagt: „Wir müssen den Gegner möglichst vom Tor weghalten, damit es in Strafraumnähe keine Freistöße gibt.“

Umgekehrt hat auch Sigurdsson festgestellt, dass die Rot-Weißen bei Standards gefährlich sind: „Wir müssen bei Ecken und Freistößen hellwach sein.“ Oft werden ja enge Spiele in der Regionalliga durch ruhende Bälle entschieden. Könnte auch heute möglich sein. (Michael Buchholz) Tipp: 2:2

Der TSV-Kader

A. Steer, Leipholz, Bahar, Orth, Schmit, M. Spitzer A. Spitzer, Tavra, Winterling, Ziegler, Mattera, Muteba, Sassmann, Steinleitner, Petrovic, Wieselsberger, Ammari, T. Steer, Sztaf, Sinabov.