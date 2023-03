„Ich war da nicht involviert“: Trainerwechsel beim TSV Buchbach überrascht Petrovic

Mit vollem Engagement dabei: Uwe Wolf, damals noch als Coach bei Wacker Burghausen. Foto: Michael buchholz © Michael buchholz

Vorhersehbarer Knalleffekt oder Verzweiflungstat beim TSV Buchbach? Der Regionalligist hat Trainer Andreas Bichlmaier freigestellt und holt Uwe Wolf.

Buchbach – Für die letzten zwölf Spiele der Saison hat der TSV Buchbach Ex-Profi Uwe „El Lobo“ Wolf (55) als Feuerwehrmann verpflichtet, der bis Februar 2022 beim Südwest-Regionalligisten VfR Aalen unter Vertrag stand.

„Uwe Wolf wohnt im Landkreis Altötting und hat sofort zugesagt, dass er uns helfen wird. Wir im Verein tun alles für den Klassenerhalt, wir wollten in dieser Situation einfach noch mal einen neuen Impuls setzen“, sagt Buchbachs Sportlicher Leiter Anton Bobenstetter (61), der Bichlmaier für seine langjährige Arbeit dankt und für die Zukunft viel Erfolg wünscht.

Bichlmaier, der seit 2018 bei den Rot-Weißen in der Verantwortung steht und zuvor schon ein Jahr als Co-Trainer unter Bobenstetter fungiert hat, war von der Entscheidung des Vereins nicht sonderlich überrascht. „Mit Fürth und Heimstetten kommen jetzt die Spiele, die wir gewinnen müssen. Wenn wir da nicht gewonnen hätten, hätte ich selbst die Reißleine gezogen. Ich klebe nicht auf meinem Stuhl“, betont der Ex-Trainer.

TSV Buchbach entlässt Trainer Bichlmaier: Petrovic bleibt spielender Co

Rekord-Spieler Aleksandro Petrovic, seit der Winterpause Co-Trainer von Bichlmaier, hatte die Entwicklung in dieser Form überhaupt nicht auf dem Schirm: „Für mich kommt das jetzt alles ziemlich überraschend, ich war da nicht involviert. Die Situation ist überhaupt nicht einfach.“ Mit Bichlmaier wurde auch Fitnesstrainer Andy Balck (38) freigestellt. „Ich kenne Uwe Wolf seit 15 Jahren. Vielleicht braucht diese Mannschaft ja eine strenge Hand“, kann Petrovic, der auch unter Wolf spielender Co-Trainer bleibt, nur spekulieren und erklärt: „Mir tut das für Biche und Balcki unfassbar leid. Fachlich wie menschlich hat Andi Bichlmaier in all den Jahren hier überragende Arbeit geleistet.“

„Für jede Mannschaft ist es unangenehm, gegen eine Mannschaft zu spielen, die von Uwe Wolf trainiert wird.“

Buchbach rangiert auf dem drittletzten Tabellenplatz. Jetzt soll Ex-Löwe Wolf die Kastanien noch aus dem Feuer holen kann. „Für jede Mannschaft ist es unangenehm, gegen eine Mannschaft zu spielen, die von Uwe Wolf trainiert wird. Er hat viel Erfahrung. Das wird eine Mammutaufgabe, aber er hat in seiner Karriere schon viele Erfolge gefeiert“, weiß Bobenstetter.

Wolf gilt als Motivator, als fachlich sehr gut und als harter Hund, der immer wieder aneckt. Am Samstag gegen Greuther Fürth 2 hat er seine erste Bewährungsprobe. (Michael Buchholz)