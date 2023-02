TSV Buchbach unterliegt im ersten Test in Belek: „Haben zu viele Ballverluste“

Sein erstes Testspiel im Rahmen des Trainingslagers hat der TSV Buchbach verloren. Das Team musste sich im türkischen Belek dem Südwest-Regionalligisten SGV Freiberg 1:3 geschlagen geben.

Buchbach – Ohne Kapitän Aleks Petrovic, der wegen einer leichten Magenverstimmung passen musste, gerieten die Rot-Weißen in einem flotten Test durch Mittelfeldspieler David Tomic (12.) früh in Rückstand, allerdings kamen die Oberbayern schnell zurück, als Alex Spitzer in der 19. Minute nach einer Ecke von Jonas Wieselsberger einköpfen konnte. Buchbach wollte nun nachlegen, hatte auch einige gute Szenen, doch eine Minute vor der Halbzeit traf Ex-Türkgücü-Spieler Marco Kehl-Gomez zum 2:1 für Freiberg.

„Insgesamt war das ein sehr schnelles Spiel auf Regionalliga-Niveau. In der ersten Halbzeit sind wir einige Male gut durchgekommen, Tobias Sztaf war immer gefährlich und einige Male nah dran, aber der Punkt ist, dass wir endlich mal Spiele 1:0 gewinnen müssen. Daran müssen wir arbeiten“, so Sportlicher Leiter Anton Bobenstetter, der fünf Minuten vor Schluss auch noch den dritten Treffer der Freiberger durch Tomic sah: „Wir dürfen dem Gegner diese Situationen einfach nicht anbieten. Wir haben zu viele Ballverluste unter Bedrängnis, das war ja auch schon in der Vorrunde unser Manko, das müssen einfach so schnell wie möglich abstellen.“

Seit Samstag befindet sich der Regionalligist im Trainingslager und bereitet sich auf die Frühjahrsrunde vor, die mit dem Heimspiel am 4. März gegen Wacker Burghausen startet. (buc)