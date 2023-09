„In unserer Situation wäre jedes Erfolgserlebnis wichtig“ – Buchbach schon wieder gegen Türkgücü

Der TSV Buchbach unterlag Türkgücü München am letzten Dienstag mit 0:1 in der Regionalliga Bayern. © Buchholz

Nach der Pleite vor einer Woche in der Regionalliga trifft der TSV Buchbach am heutigen Dienstag im Toto-Pokal erneut auf Türkgücü München.

Buchbach – Am vergangenen Dienstag unterlagen die Rot-Weißen in der Fußball-Regionalliga 0:1 in Heimsteten, heute müssen die Buchbacher im Pokal erneut bei Türkgücü antreten. Diesmal schon um 17.15 Uhr auf der Bezirkssportanlage an der Heinrich-Wieland-Straße.

„Natürlich werden wir in der zweiten Englischen Woche in Folge etwas rotieren, aber das ist ja auch die Möglichkeit für die Spieler, die jetzt weniger Einsatzzeiten hatten – da können sie sich jetzt zeigen“, sagt Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Grundsätzlich gehe der Gastgeber als klarer Favorit ins Rennen.

Rotation auf beiden Seiten

„Mit dem Kader von Türkgücü können wir uns nicht messen“, so Hanslmaier. Allerdings geht man aufseiten der Gäste davon aus, dass auch Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar einige Vielspieler schonen und Leuten aus der zweiten Reihe eine Chance geben wird. Einer davon war Samed Bahar, der vergangene Woche nach Buchbach zurückgekehrt ist – mit der Bedingung, dass er im Achtelfinale des Toto-Pokals gegen Türkgücü nicht aufläuft.

Im Buchbacher Tor dürfte wieder Ludwig Zech die Chance bekommen, sich zu zeigen. Inwieweit Trainer Alex Käs den Rest der Mannschaft umbaut, wird man sehen. „In unserer Situation wäre jedes Erfolgserlebnis wichtig“, so Hanslmaier, der klarmacht: „Wir werfen jetzt auf keinen Fall die Flinte ins Korn. Im Viertelfinale warten hochattraktive Gegner, die Chance auf ein Pokal-Highlight werden wir auf keinen Fall abschenken.“ (Michael Buchholz)