TSV Buchbach: Mit Wehmut ins Derby gegen den TSV 1860 Rosenheim - Rivale steigt sicher ab

Teilen

TSV Buchbach ist heute Abend beim TSV 1860 Rosenheim zu Gast. © IMAGO/Mladen Lackovic

Gegen den TSV 1860 Rosenheim steht voerst das letzte Derby für den TSV Buchbach an. Während die Buchbacher die Klasse halten, treten die Rosenheimer den Gang in die Bayernliga an.

Buchbach – Wenn der TSV Buchbach am heutigen Freitag um 19 Uhr zur Regionalliga-Partie des vorletzten Spieltags beim TSV 1860 Rosenheim antritt, wird ein wenig Wehmut herrschen, ist es doch vorerst das letzte Derby zwischen den beiden Vereinen. Nach sechs Jahren müssen die Sechziger runter in die Bayernliga.

TSV Buchbach: Voerst letztes Derby gegen den TSV 1860 Rosenheim

Die Bilanz weist 16 Buchbacher Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen aus. Handicap bei den Rot-Weißen, die bis auf Luckas Winterling alle Mann an Bord haben, ist die Tatsache, dass es einige Spieler gibt, die vor einer Gelbsperre stehen. Trainer Andreas Bichlmaier: „Die Spieler, die scharf sind, wollen wir schon durchbringen, weil wir am letzten Spieltag Bayreuth vor der Brust haben. Sollte da in Sachen Meisterschaft noch keine Entscheidung gefallen sein, wollen wir nicht ohne fünf Gesperrte auflaufen müssen.“

Rücksicht nehmen müssen die Buchbacher aber auch weiterhin auf die abstiegsgefährdete Bezirksliga-Mannschaft, die trotz der sieben Spieler aus dem Regionalliga-Kader in Aschheim 0:2 unterlegen war. Am Samstag geht es gegen Dorfen, deswegen wird der eine oder andere U23-Spieler heute fehlen – auch Thomas Leberfinger, der gegen Bayreuth sein Abschiedsspiel bekommen soll. (Michael Buchholz)