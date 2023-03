Buchbachs Serie hält: Sieg in Aubstadt

Der TSV Buchbach ist unter dem neuen Coach Uwe Wolf noch ungeschlagen. © Michael Buchholz

Mit dem 2:0-Erfolg beim TSV Aubstadt hat sich der TSV Buchbach aus der unmittelbaren Abstiegszone abgesetzt. Die Rot-Weißen stehen nun zwei Zähler über dem Strich, haben aber gegenüber der Konkurrenz mehr Spiele absolviert.

Buchbach – Die Buchbacher, bei denen Benedikt Orth den Platz des gesperrten Marcel Spitzer in der Innenverteidigung übernommen hat, gingen bereits in der 5. Minute in Führung, als Sammy Ammari nach einem Einwurf vor das Tor von Maximilian Weißbäcker flankte, der von Daniel Muteba gekonnt überlupft wurde. Die Hausherren hatten durch Timo Pitter eine erste gute Situation, die Daniel Maus zur Ecke klärte (13.).

Aubstadt übernahm mehr und mehr das Zepter, Buchbach konzentrierte sich auf die Defensivarbeit und lauerte auf holprigem Boden auf Umschaltsituationen. So eine ergab sich in der 27. Minute, als Tobias Sztaf aber an Weißbäcker scheiterte, der den Winkel verkürzt hatte. Aufregung dann in der 32. Minute, in der die Gastgeber nach einem Kopfball von Marcel Volkmuth Handspiel reklamierten, Schiedsrichter Johannes Hamper die Rettungstat von Joe Wieselsberger auf der Linie aber als korrekt einstufte.

Auch nach dem Seitenwechsel war Aubstadt am Drücker und immer bemüht, doch Buchbach verteidigte leidenschaftlich. Immer wieder warfen sich die Rot-Weiße in Schüsse oder brachten noch ein Bein dazwischen. Und wenn die Grabfelder zum Abschluss kamen, war Keeper Maus zur Stelle, der gegen Christoph Bieber und Pitter Sieger blieb.

Auf der anderen Seite verpasste Tobias Steer nach einem Konter und einem Zuspiel von Philipp Walter mit einem Pfostentreffer aus 14 Metern die Entscheidung, die dann in der Nachspielzeit Ammari vorbehalten war. Er blieb nach Fehlpass in der Aubstädter Hintermannschaft cool blieb und lupfte den Ball über Weißbäcker – sein achter Saisontreffer und der erste Sieg der Buchbacher im dritten Anlauf beim TSV Aubstadt. (Michael Buchholz)