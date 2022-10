TSV Buchbach gegen Türkgücü München: Buchbach beweist Moral

Riesengroß war der Jubel der Buchbacher nach dem Comeback zum 2:2. Foto: Fehrmann/Imago © Fehrmann/Imago

Dank toller Moral hat der TSV Buchbach einen Punkt aus dem Grünwalder Stadion entführt. Die stark ersatzgeschwächten Gäste lagen bei Türkgücü München zur Pause 0:2 zurück.

Buchbach – Am Ende freute sich Buchbach nach Treffern von Manuel Mattera und Benedikt Orth aber über einen verdienten Punkt, der sie zwei Zähler über dem ominösen Strich hält. Türkgücü München hat extreme Personalnot und hatte somit nur zwei Ersatzspieler

Ohne den gesperrten Kapitän Aleks Petrovic, die erkrankten Alex Spitzer, Lukas Winterling, Joe Wieselsberger, Tobias Steer und Lukas Sehorz war das Aufgebot der Trainer Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger extrem dünn, zumal noch Marcel Spitzer mit einer Bänderverletzung passen musste. „Wir hoffen, dass es Marcel nicht schlimmer erwischt hat und das Syndesmoseband nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde“, sagte Bichlmaier, der bei der Startaufstellung die zweifelhafte Wahl zwischen Rocco Tavra und Léon Schmit hatte, die beide wegen einer Erkältung so angeschlagen waren, dass sie eigentlich gar nicht auflaufen hätten dürfen.

Türkgücü München geht früh in Führung - und legt dann nach

Die Buchbacher Trainer entschieden sich für Tavra, der beim frühen 1:0 durch Ünal Tosun ebenso wie Keeper André Esch nicht ganz glücklich aussah (5.), aber ansonsten eine tadellose Partie machte. „Man muss Rocco, aber auch Daniel Ziegler an dieser Stelle mal herausheben. Sie sind in die Bresche gesprungen und haben es wirklich gut gemacht“, lobte Bichlmaier. Nicht verhindern konnte die TSV-Defensive in der 37. Minute den zweiten Treffer durch Yannick Woudstra, der nach Vorarbeit von Kapitän Marco Holz am ersten Pfosten zur Stelle war.

Danach ließen die Rot-Weißen nicht mehr viel zu. In der zweiten Halbzeit hatten sie auch mehr Spielanteile und die besseren Chancen. Nach einigen vergeblichen Torannäherungen keimte in der 82. Minute neue Hoffnung auf, als Daniel Muteba, den nur drei Minuten zuvor eingewechselten Manuel Mattera bediente, der eiskalt vor Johann Hipper zum 1:2 einschob. Bichlmaier: „Für Manu freut es mich ganz besonders, das tut ihm wahnsinnig gut. Wir haben ihn bewusst auf der Acht platziert, weil wir schon gehofft haben, dass er dann in den richtigen Raum kommt.“

Und es kam noch besser für die angeknacksten Buchbacher, die ja auch noch das 0:3 vom Dienstagnachmittagsspiel in Eichstätt in den Knochen und Köpfen hatten. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schnappte sich Benedikt Orth im ersten Spiel nach seiner Muskelverletzung bei einem Freistoß aus gut 25 Metern den Ball und hämmerte ihn unhaltbar zum 2:2-Ausgleich ins linke Kreuzeck. (buc)