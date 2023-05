Sechster Sieg in Folge: Buchbach macht den Klassenerhalt perfekt

Duell der Kapitäne: Der Buchbacher Aleks Petrovic (l.) setzt sich gegen Marco Holz durch. © Michael Buchholz

Der TSV Buchbach hat den sechsten Sieg in Folge in der Fußball-Regionalliga eingefahren und damit vorzeitig den Klassenerhalt gesichert.

Buchbach – Am Freitag gewannen die Rot-Weißen gegen Türkgücü München verdient 3:0, sie sind nun seit zehn Spielen ungeschlagen und haben jetzt uneinholbare 53 Punkte auf dem Konto.

Die Gastgeber konnten sich immer wieder Halbchancen erarbeiten, während Türkgücü im Spielaufbau etwas behäbig wirkte und sein Heil ausschließlich in langen Bällen suchte, die aber die Buchbacher Abwehr vor keine Probleme stellten.

In der 12. Minute setzten die Gastgeber nach einer schönen Kombination im Sechzehner und einem Kopfball von Rocco Tavra schon zum Jubeln an, doch Schiedsrichter Maximilian Riedel entschied auf Abseits. In der 18. Minute leistete sich Keeper Andreas Steer nach einem weiten Ball eine Unsicherheit, konnte den Ball aber im Nachfassen sichern.

Auf der anderen Seite stand Johann Hipper im Brennpunkt, der nach Flanke von Tobias Steer gerade noch vor Philipp Walter retten konnte, sich dabei aber am Knie verletzte und in der Pause in der Kabine bleiben musste (33.).

Die schönste Möglichkeit der ersten Halbzeit hatte Aleks Petrovic, der eine Flanke von Sammy Ammari aus 16 Metern technisch stark volley nahm, aber knapp neben den Pfosten setzte (39.). Wenige Minuten nach Wiederbeginn konnte sich Andreas Steer gegen Marco Holz auszeichnen.

Von Minute zu Minute nahm der Druck der Buchbacher zu, die sich in der 66. Minute belohnten, als die Türkgücü-Abwehr einen Eckball von Tobias Steer verlängerte und Benedikt Orth am langen Pfosten ins Netz köpfte. Auch in der Folge spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab, immer wieder wurde die Partie wegen zahlreicher Fouls unterbrochen.

Von einem Aufbäumen der Gäste war wenig zu sehen, ganz im Gegenteil: Sammy Ammari behauptete in der 80. Minute nach langem Ball von Petrovic stark die Kugel, drehte sich um die eigene Achse und versenkte aus spitzem Winkel zum 2:0. Und es kam noch besser, denn in der 86. Minute nahm Tobias Steer aus 15 Metern Maß und versenkte den Ball unhaltbar für Stefan Musa zum 3:0, der das Zittern um den Klassenerhalt endgültig beendet hat. (Michael Buchholz)