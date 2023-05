Macht Buchbach heute alles klar? – TSV hofft auf vorzeitigen Klassenerhalt

Teilen

Holt der TSV Buchbach gegen Türkgücü München den sechsten Sieg in Folge? © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Geht der Siegeszug des TSV Buchbach in der Fußball-Regionalliga auch am 36. Spieltag weiter? Die Rot-Weißen am heutigen Freitagabend Türkgücü München.

Buchbach – Mit dem sechsten Sieg in Serie könnte sich der TSV endgültig den Klassenerhalt sichern. „Ich hoffe, dass unsere Fans trotz der widrigen Wetterbedingungen die guten Leistungen der Mannschaft honorieren und uns zahlreich unterstützen“, sagt Abteilungsleiter Georg Hanslmaier. Als kulinarisches Extra zum normalen Angebot gibt es bei der Partie Gickerl, Haxn und Enten vom Grill.

Personell wird es bei den Hausherren vermutlich kleine Änderungen geben, da sich Joe Wieselsberger beim Sieg in Ansbach im Oberschenkel- oder Adduktorenbereich verletzt hat. Der Rechtsverteidiger dürfte heute fehlen. Auch hinter dem Einsatz von Alexander Spitzer steht noch ein Fragezeichen. Im Tor wird weiter Andreas Steer den verletzten Daniel Maus vertreten.

Aber auch die Gäste, die zuletzt drei Niederlage einstecken mussten und seit vier Runden auf einen Dreier warten, dürften nicht mit bester Besetzung anreisen: Bei der 0:3-Niederlage zuletzt gegen Schweinfurt musste der ebenfalls gesperrte Trainer Alper Kayabunar mit Christoph Rech, Kevin und Sascha Hingerl gleich drei Rotsünder ersetzen. Der verletzte Kazuki Date fehlt schon länger.

„Es ist ganz normal, dass jede Mannschaft nach 36 Spieltagen den einen oder anderen Ausfall hat, das ist schon eine Mammutsaison mit extremer Belastung für die Spieler“, weiß Hanslmaier und ergänzt: „Unabhängig davon hat fast jede Mannschaft in so einer langen Spielzeit mal eine Durststrecke zu überstehen. Das trifft anscheinend gerade unseren Gegner.“ (buc)

TSV-Kader

A. Steer, Leipholz, Orth, Walter, Schmit, A. Spitzer, M. Spitzer, Tavra, Müller, Ecker Mittelfeld: Petrovic, Bahar, Steinleitner, Muteaba, Sassmann, Ammari, T. Steer, Sztaf, Sinabov, Rabenseifner.