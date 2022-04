Buchbachs erster Punkt beim Angstgegner - Petrovic bringt die Rot-Weißen früh in Führung

Aleksandro Petrovic (re.) vor Fabian Neumayer © IMAGO/Johannes Traub

Im fünften Anlauf hat Fußball-Regionalligist TSV Buchbach am Mittwochabend seinen ersten Punktgewinn beim VfB Eichstätt eingefahren: 1:1 lautet das Endresultat.

Buchbach – Die Mannschaft von Andreas Bichlmaier und Marcel Thallinger kletterte im Nachholspiel durch das 1:1 auf Rang zehn. Bichlmaier hatte vor der Partie einen Kasten Bier auf den Punktgewinn gewettet. Sollten die 20 Kaltgetränke auf der Heimfahrt schon geleert worden sein, dann war es ein verdienter Durstlöscher nach einem intensiven Spiel. „Kompliment an die Jungs, die nach den letzten Englischen Wochen mit Tape und Schmerztabletten gespielt haben“, lobte Buchbachs Sportlicher Leiter Anton Bobenstetter.

Der TSV musste seine Aufstellung kurzfristig umbauen: Zunächst meldeten sich Tobias Steer und Lukas Sehorz am Spieltag mit Grippe krank. Und beim Aufwärmen zog sich Routinier Thomas Leberfinger, der den Verein im Sommer Richtung Kirchanschöring verlassen wird, eine Muskelverletzung zu.

Frühe Führung wird schnell egalisiert

Trotzdem war der TSV auf schwer bespielbarem Untergrund von Anfang an gut im Spiel und ging in der 9. Minute in Front, als Aleks Petrovic nach einem Klärungsversuch von Fabio Pirner die Kugel sicherte und aus 18 Metern in den Winkel traf.„Eine verdiente Führung für uns“, freute sich Bobenstetter, der jedoch in der 26. Minute den überraschenden Ausgleich sah. „Ein guter Trick der Eichstätter nach einem Freistoß, bei dem sie den Ball an der Mauer vorbeigelegt haben.“ Pirner war der Zielspieler und traf aus spitzem Winkel. Der Ball war abgefälscht, und Daniel Maus hatte so keine Chance.

Gleich danach musste Maus gegen Thomas Selz mit einem starken Reflex retten, bis zur Pause waren dann aber die Buchbacher am Drücker: In der 40. Minute konnten die Gastgeber nach einer Ecke den Abschluss von Moritz Sassmann nur noch in höchster Not klären, und in der 44. Minute warf sich Markus Waffler in einen Schuss von Manuel Mattera, den Keeper Felix Junghan wohl nicht mehr erreicht hätte.

Viele Zweikämpfe im Mittelfeld

„Wir stehen stabil, das macht alles einen sehr guten Eindruck. Wie immer in Eichstätt gibt es viele enge Kontakte, beide Mannschaften schenken sich da nichts“, resümierte Bobenstetter zur Pause. In der 48. Minute hatte er schon den Torschrei auf den Lippen hatte, als ein aufgesetzter Kopfball vom deutlich verbesserten Sassmann nach Freistoß-Flanke von Bahar über die Latte rauschte. Mitte des zweiten Abschnitts riskierten beide Teams trotz vieler intensiver Zweikämpfe im Mittelfeld weniger, sodass Torraumszenen eher Mangelware waren. Im Finish drückten die Gäste auf den Führungstreffer, der ihnen aber verwehrt blieb. (buc)