Der Klassenerhalt rückt näher: Buchbach siegt gegen Eichstätt

Das Goldene Tor: Tobi Sztaf (M.) ist schneller als zwei Eichstätter und erzielt den entscheidenden Treffer. © buchholz

Der TSV Buchbach steht kurz vor dem Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern. Das Gründungsmitglied setzte sich 1:0 gegen den VfB Eichstätt durch.

Buchbach – Der TSV feierte so den vierten Sieg am Stück. Die Buchbacher waren in der ersten halben Stunde bei Schmuddelwetter und tiefem Boden die aktivere Mannschaft. Bereits in der 7. Minute hatte Tobi Sztaf die erste Kopfballmöglichkeit, stellte Keeper Felix Junghan aber vor keine Probleme.

Deutlich schwieriger wurde es für den VfB-Torhüter in der 14. Minute, als Tobias Steer von der Strafraumkante abzog und Junghan erst im Nachfassen klären konnte.

Buchbach machte weiter Druck und ging in der 25. Minute in Front: Sztaf erwischte einen weiten Ball, ließ zwei Gegner stehen und schob den Ball an Junghan vorbei ins lange Eck – Riesenjubel im Lager der Gastgeber. Nach dem Führungstreffer übernahm Eichstätt das Kommando, hatte in der 30. Minute eine erste Kopfballchance durch Philipp Federl, der jedoch aufs Tordach köpfte.

Beide Mannschaften operierten überwiegend mit langen Bällen, so entwickelte sich kein besonders ansehnliches Spiel – Abstiegskampf pur, bei dem die Gäste viele versteckte Fouls auspackten. In der 37. Minute musste Andreas Steer im Kasten der Hausherren bei einem Schuss von Daniel Haubner sein ganzes Können aufbieten, um den Vorsprung zu retten.

Nach Wiederbeginn hatte Sebastian Graßl eine Monsterchancen, der seine Direktabnahme aus acht Metern aber über den Buchbacher Kasten setzte (56.). Nach einer guten Stunde musste Buchbachs Kapitän Aleks Petrovic nach einem Zusammenprall mit Junghan verletzt vom Feld.

Eichstätt baute weiterhin Druck auf, aber die Buchbacher klärten die meisten Versuche relativ humorlos mit weiten Schlägen in die gegnerische Hälfte. Einen Schreckmoment mussten die Buchbacher in der 80. Minute überstehen, als Julian Kügel zum vermeintlichen Ausgleich traf, Schiedsrichter Florian Badstübner aber sofort auf Abseits entschied.

Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit hätte der frischgebackene Papa Christian Brucia fast die Entscheidung erzielt, schoss aber in Bedrängnis am Kasten vorbei, ehe Andreas Steer in der ultralangen Nachspielzeit gegen Kügel und Philipp Federl den Sieg festhielt. (buc)