TSV Buchbach geht beim Letzten leer aus

Teilen

Das fünfte Mal in Folge: TSV Buchbach geht beim VfB Eichstätt erneut leer aus. © IMAGO/Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Es ist offenbar so sicher wie das Amen in der Kirche oder wie „Dinner for one“ an Silvester: Die selbe Prozedur wie jedes Jahr.

Eichstätt/Buchbach – : Auch im fünften Anlauf gab es für den TSV Buchbach beim VfB Eichstätt nichts zu holen. Mit einer bitteren 0:3-Pleite musste sich der TSV Buchbach nach dem Regionalliga-Nachholspiel am Dienstagnachmittag auf die Heimreise machen und hat es beim bisherigen Schlusslicht verpasst, entscheidende Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

Grausam, einfach nur grausam – aus Sicht der Gäste war die erste Halbzeit eine einzige Katastrophe. „Wir haben nicht einen vernünftigen Angriff gestartet, sind kein einziges Mal in den Strafraum gekommen“, berichtet Buchbachs Sportlicher Leiter Anton Bobenstetter, der nach Worten rang: „Ich bin sprachlos. Das kann ich mir nicht erklären.“ Die Rot-Weißen fanden in keiner Phase des ersten Durchgangs ins Spiel und hatten Glück, dass Tobias Stoßberger einmal am Ball vorbei rutschte und dann neben das Tor köpfte.

VfB Eichstätt gegen TSV Buchbach: Eichstätt zur Halbzeit schon mit komfortabler Führung

In der 28. Minute gingen die Gastgeber dann aber durch einen Freistoß von Daniel Haubner in Front, der vom linken Sechzehnereck flach ins kurze Eck traf. Wenig später hatte Julian Kügel das 2:0 auf dem Schlappen, ehe Haubner nach Vorlage von Kügel aus 16 Metern das 2:0 markierte (37.). Zwei Minuten später verhinderte der Pfosten den dritten Treffer des VfB durch den eingewechselten Torjäger Fabian Eberle, der aus 17 Metern den linken Pfosten traf – die Führung zur Pause hätte also gut und gerne schon ein paar Tore höher ausfallen können.

Eichstätt war auch nach dem Wechsel die aggressivere und agilere Mannschaft. Buchbach offensichtlich mit Blei in den Schlappen und in der 63. Minute endgültig bedient, als Mittelstürmer Eberle nach Zuspiel von Florian Lamprecht Keeper André Esch umkurvte und zum 3:0 einnetzte. Auch in der Folge Einbahnstraßen-Fußball, Buchbach völlig von der Rolle und in keiner Phase mit Regionalliga-Niveau – völlig unerklärlich nach dem zuletzt überzeugenden Sieg gegen die SpVgg Ansbach.

„Wir haben keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben und haben gefühlt keinen Zweikampf gewonnen. Das ging alles in eine Richtung“, schimpft Bobenstetter, der 15:0 Ecken für Eichstätt gezählt hat: „Wir haben in Eichstätt schon oft unglücklich verloren, aber heute sind wir mit dem Ergebnis noch super bedient.“ (buc)