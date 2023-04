„Schwierigstes Spiel“: TSV Buchbach empfängt den VfB Eichstätt

Von: Helmut Findelsberger

Buchbachs spielender Co-Trainer Aleksandro Petrovic warnt vor dem kommenden Gegner. © IMAGO/Sven Leifer

„Seit Wochen sage ich, dass das Spiel gegen Eichstätt das schwierigste Spiel überhaupt wird.“ Buchbachs spielender Co-Trainer Petrovic warnt die Seinen vor dem heutigen Gegner.

Buchbach – Zehn Partien hat Aleksandro Petrovic gegen den VfB auf dem Buckel und weiß, wie unangenehm die Eichstätter zu bespielen sind. Auf der anderen Seite glaubt der Rekordspieler vor dem Heimduell heute um 19 Uhr aber auch: „Serien sind dazu da, dass man sie knackt.“

In zehn Regionalliga-Vergleichen konnten die Rot-Weißen nur einen Sieg feiern und zwei Unentschieden verbuchen. Allerdings sind die Rot-Weißen seit sieben Spielen ungeschlagen und haben vier Punkte Vorsprung auf die Truppe von Trainer Markus Mattes, die auf dem Relegationsrang steht.

Petrovic: „Wir denken, dass Eichstätt so spielen wird wie immer. Viele lange Bälle, weite Einwürfe und natürlich sehr körperlich. Da müssen wir hinten gut stehen, was nicht immer ganz leicht ist, weil die Eichstätter vorne schon ein paar Prügel drin haben.“ Die auch wissen, wo die Bude steht: Fabian Eberle hat schon wieder zwölf Tore auf dem Konto, Daniel Haubner war elf Mal erfolgreich, Tobias Stoßberger hat acht Mal getroffen und Julian Kügel sieben Mal.

Die Hausherren müssen auf Mittelfeldmotor Daniel Muteba (Gelbsperre) verzichten. Ansonsten sind alle Mann an Bord, also auch Manuel Mattera, der zuletzt in der Bezirksliga getroffen hat. Petrovic sieht seine Mannschaft gut vorbereitet: „Wir haben jeden Tag trainiert. Wir tun alles für den Klassenerhalt.“ (fi)

TSV-Kader:

A. Steer, Maus, Orth, Walter, Schmit, A. Spitzer, Wieselsberger, M. Spitzer, Tavra, Müller, Ecker Petrovic, Bahar, Steinleitner, Brucia, Sassmann, Ammari, T. Steer, Sztaf, Sinabov, Rabenseifner.