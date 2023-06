Intensives Spiel auf engem Platz: TSV Buchbach gewinnt knapp gegen VfB Hallbergmoos

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Alle Hände voll zu tun hatten die Hallbergmooser Defensive um (rot, v. l.) Christoph Mömkes, Johannes Petschner, David Luksch und Torwart David Hundertmark. Foto: dfi © dfi

Gelungener Auftakt für die „Sommerfest-Tage“ von Aspis Taufkirchen, die es heuer zum zweiten Mal gibt. Am Mittwochabend standen sich vor knapp 300 Zuschauern auf dem TSV-Platz Regionalligist TSV Buchbach und Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos gegenüber. Das klassenhöhere Team gewann 1:0 (1:0).

Taufkirchen – „In der Summe war es sehr, sehr gut“, schwärmt Aspis-Vorsitzender Anastasios Parapanis. „Das Komplettpaket hat gepasst.“ Los ging’s mit dem Einmarsch der Mannschaften, die von den kleinsten TSV-Kickern, den Bambini und F-Junioren, eskortiert wurden.

„Bei beiden Mannschaften hat man gemerkt, dass sie mit unserem Platz nicht so klarkommen, es ist halt alles enger und kleiner“, erzählt Parapanis. „Auf der anderen Seite war es dadurch ein recht intensives Match, bei dem es insgesamt wenig Torchancen gab.“ Und so fiel der Treffer des Tages durch einen Fehler in der VfB-Abwehr.

Nach einem abgewehrten Hallbergmooser Eckball spielte Amani Mbaraka, laut Parapanis, „einen gschlamperten, halbhohen Rückpass“ auf seinen Torwart David Hundertmark, der bis zur Mittellinie aufgerückt war. Dem Keeper versprang der Ball, Buchbachs Tobias Sztaf spritzte dazwischen, lief dann völlig ungestört aufs leere VfB-Tor zu und schob locker zum 1:0 ein.

„Obwohl man gesehen hat, dass Hallbergmoos in der Landesliga sicher eine gute Rolle spielen wird, hatte Buchbach das Spiel im Griff“, sagt Parapanis, der noch von einer Großchance des TSV kurz vor Schluss berichtet. „Das war ein Kopfball von Aleks Petrovic, den VfB-Kapitän Christoph Mömkes aber von der Linie geköpft hat.“

Was den TSV-Vorsitzenden sehr gefreut hat: „Die Fans und Fußballer waren total begeistert von der Atmosphäre und sind noch lange sitzen geblieben.“ Bei Grillspezialitäten und gekühlten Getränken „waren sie alle durcheinander gesessen und haben geratscht, das war richtig schön anzuschauen“, erzählt Parapanis.

Das eigentliche Sommerfest steigt am morgigen Samstag, 1. Juli, auf dem TSV-Gelände. Ab 11 Uhr gibt es ein Turnier der kleinsten Aspis-Fußballer mit dem FC Hörgersdorf. Um 14 Uhr wird dann das Herrenturnier mit dem FC Hohenpolding, dem TSV Dorfen 2, dem FC Inning und Gastgeber Aspis Taufkirchen angepfiffen. (Wolfgang Krzizok)