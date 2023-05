TSV Buchbach gegen Viktoria Aschaffenburg LIVE: Dähn und Pieper bringen Viktoria wieder in Front

Von: Michael Zbytek

Wer nimmt zum Saisonende nochmal drei Punkte mit? © Imago Images

Am 38. Spieltag der Regionalliga Bayern trifft der TSV Buchbach auf Viktoria Aschaffenburg. Wir berichten im Live-Ticker.

38. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Buchbach - Viktoria Aschaffenburg

Beide Mannschaften haben am vorherigen Spieltag verloren. Die Saison soll auf beiden Seiten mit einem Sieg beendet werden.

Anpfiff ist um 19 Uhr in der SMR-Arena. Wir berichten im Live-Ticker.

TSV Buchbach gegen Viktoria Aschaffenburg im Live-Ticker: Schafft Buchbach noch einen Dreier?

Buchbach/Aschaffenburg – Die Buchbacher hatten sich die letzten Wochen in einen regelrechten Rausch gespielt. Sechs Siege in Folge konnte der TSV einfahren, bis man am vorletzten Spieltag von der DJK Vilzing ausgebremst wurde. Die Serie hätte die Mannschaft von Trainer Uwe Wolf gerne bis zum Ende der Saison durchgezogen. Jetzt heißt es die Spielzeit nach dem Klassenerhalt mit einem letzten Sieg zu krönen.

In der Tabelle geht es für beide Mannschaften nicht mehr um viel. Aschaffenburg will lediglich den fünften Platz verteidigen. Der TSV Buchbach kann theoretisch noch bis zu vier Tabellenränge abrutschen, mit den Relegationsplätzen muss sich der Verein aber nicht mehr beschäftigen.

TSV Buchbach: Im Hinspiel gegen Aschaffenburg gab es keinen Sieger

Beim Hinspiel Ende Oktober hatten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden getrennt. Damals noch unter der Regie von Ex-Trainer Andreas Bichlmaier gerieten die Buchbacher mit 0:1 im Rückstand, konnten aber kurz vor und nach der Halbzeitpause ihre Treffer erzielen und so in Führung gehen. Bis zur 82. Minute dauerte es, als der Viktoria Aschaffenburg der Ausgleich gelang.

Wer kann seine Saison mit einem Sieg beenden oder kommt es wieder zu einer Punkteteilung? Anpfiff ist um 19 Uhr in der SMR-Arena. Wir berichten im Live-Ticker.