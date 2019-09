Buchbach wartet auf Top-Favoriten Schweinfurt

„Das wird eine Herkulesaufgabe“

von Michael Buchholz schließen

Schwere, aber interessante Aufgabe für den TSV Buchbach: Die Rot-Weißen erwarten am Samstag um 14 Uhr mit dem 1. FC Schweinfurt den aktuellen Tabellenführer und zugleich einen der Aufstiegsfavoriten.

Buchbach – Die Mannschaft von Trainer Timo Wenzel hat zuletzt sechs Siege in Folge eingefahren. Logisch, dass die Unterfranken als klarer Favorit in die Partie gehen. Aber die Mannschaft von Markus Raupach und Andi Bichlmaier hat in dieser Saison schon bewiesen, dass sie mit der Außenseiterrolle gut zurechtkommt und immer wieder für Überraschungen sorgen kann. So gelang dem Team um Kapitän Maxi Hain am fünften Spieltag ein 2:1-Erfolg über den aktuellen Tabellenzweiten Türkgücü München und in Runde acht ein 1:0-Auswärtssieg beim damaligen Spitzenreiter Greu-ther Fürth 2.

„Das wird eine Herkulesaufgabe“, sagt Raupach. Fehlen werden neben den Langzeitverletzten Moritz Sassmann und Merphi Kwatu die weiterhin angeschlagenen Selcuk Cinar (muskuläre Probleme) und Jonas Wieselsberger (Schambeinentzündung). Dazu gesellt sich Samed Bahar, der eine Gelbsperre absitzen muss.

„Schweinfurt hat offensiv eine brutale Qualität und hinten gewaltige Schränke. Aber wir müssen ohnehin jedes Spiel an unsere Grenzen gehen oder darüber hinaus, um etwas mitzunehmen“, ist Raupach bewusst. „Der Druck liegt bei Schweinfurt. Wenn man die Ziele des Vereins sieht, ist es klar, dass sich Schweinfurt bei uns keinen Ausrutscher erlauben darf. Und je länger wir Schweinfurt nicht zum Torerfolg kommen lassen, umso mehr steigt der Druck.“

Bis auf das Last-Minute-Tor gegen Burghausen hat die Buchbacher Defensive in den letzten drei Spielen keinen Treffer zugelassen, allerdings haben die Rot-Weißen selber auch nur einen erzielt. „Für uns wäre es an der Zeit, dass wir mal wieder nach einem Standard ein Tor machen, so wie uns das in den ersten Spielen öfter mal gelungen ist. Vielleicht klappt das ja ausgerechnet gegen Schweinfurt“, hofft Raupach.