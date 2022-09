TSV Buchbach will „bis zur Winterpause ein kleines Polster aufbauen“

Buchbachs Keeper Andreas Steer ist wieder fit. © Michael Buchholz

Der TSV Buchbach empfängt am Freitagabend Tabellennachbar TSV Aubstadt. Beim Kult-Klub gibt Keeper Anderl Steer Entwarnung und meldet sich fit.

Buchbach – Der zehnte Spieltag der Fußball-Regionalliga beschert dem TSV Buchbach am heutigen Freitag um 19 Uhr das Heimspiel gegen den TSV Aubstadt. Der steht aktuell in der Tabelle um einen Punkt schlechter da als die Hausherren. Allerdings liegen die Grabfelder den Rot-Weißen nicht wirklich, wie beim 1:4 in Frühjahr zu sehen war.

„Aubstadt hat unserer Ansicht nach deutlich mehr im Tank, die aktuelle Platzierung spiegelt das Leistungsniveau der Mannschaft nicht wider“, sagt Buchbach Trainer Marcel Thallinger, der vor dem Gegner größten Respekt hat: „Das ist eine äußerst spielstarke Mannschaft, die im Zentrum immer wieder gute Lösungen findet. Die vielen Positionswechseln machen den Gegner schwer berechenbar. Insgesamt eine sehr homogene Mannschaft mit vielen starken Einzelspielern.“

TSV Buchbach muss mehrere Spieler gegen TSV Aubstadt ersetzen

Aktuell stimmt aber auch die Leistungskurve der Buchbacher wieder, und so sagt Thallinger: „Wir wollen die Serie von sechs Spielen ohne Niederlage weiter ausbauen. In dieser extrem ausgeglichenen Liga darf man sich fast nichts erlauben. Wenn man zwei Mal in Folge leer ausgeht, ist man gleich wieder komplett hinten. Wir wollen bis zur Winterpause ein kleines Polster aufbauen.“

Personell sieht es bei den Hausherren nicht ganz so gut aus wie zuletzt, ist doch Daniel Muteba nach der fünften Gelben Karte gesperrt und Joe Wieselsberger angeschlagen. Alexander Spitzer leidet unter einer leichten Sommergrippe. Bei Benedikt Orth ist eine Rückkehr auf den Platz noch nicht absehbar, Blin Kelmendi fällt für den Rest des Jahres aus.

TSV Buchbach: Keeper Andreas Steer wieder fit - André-David Esch „hat großes Potenzial“

Immerhin gibt es bei Keeper Andreas Steer Entwarnung. „Anderl ist wieder fit“, sagt Thallinger, der wie Andreas Bichlmaier tief durchgeschnauft hat, nachdem die Buchbacher mit André-David Esch in dieser Woche endlich einen zweiten Keeper unter Vertrag genommen haben. „André hat eine gute Größe, gute Reflexe auf der Linie und eine gute Strafraumbeherrschung. Er ist noch sehr jung, aber er hat großes Potenzial“, weiß Thallinger. (MICHAEL BUCHHOLZ)

TSV-Kader

A. Steer (Esch), Bahar, Schmit, M. Spitzer A. Spitzer, Tavra, Winterling, Ziegler, Mattera, Sassmann, Steinleitner, Petrovic, Wieselsberger, Ammari, T. Steer, Sztaf, Sinabov, Brucia, Sehorz