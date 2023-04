Bei Buchbach steht wieder die Null: TSV trotzt Kickers Würzburg ein Remis ab

Kein Zentimeter wird verschenkt: Buchbach lässt auch gegen den Tabellenzweiten Würzburg kein Tor zu. © Michael Buchholz

Der TSV Buchbach bleibt in der Fußball-Regionalliga unter Trainer Uwe Wolf weiter ungeschlagen – und vor allem auch ohne Gegentreffer.

Buchbach – Mit einem 0:0 gegen den Tabellenzweiten FC Würzburger Kickers wahrten die Rot-Weißen bei extrem widrigen Platz- und Wetterverhältnissen ihre Chancen auf den direkten Klassenerhalt. „Würzburg hat bereits 78 Tore erzielt, das muss man erst einmal verteidigen können. Das haben die Jungs wieder mit Bravour gemacht. Ich habe von Anfang an gesagt, dass eine stabile Defensive der Schlüssel zum Erfolg ist“, freute sich Wolf über das 0:0 nach einer sehr kampfbetonten Partie.

Im ersten Abschnitt der intensiven Partie waren Torszenen Mangelware, bis auf einen Kopfball von Marius Wegmann (23.), der über die Latte strich. Die Hausherren verteidigten leidenschaftlich und ließen den besten Angriff der Liga kaum zur Entfaltung kommen.

Würzburger Kickers: Feldvorteile nach der Pause

Erst nach Wiederbeginn tat sich mehr vor den Toren, und in der 52. Minute hätten die Kickers, die noch nie in Buchbach gewonnen haben, in Führung gehen müssen. Erst parierte Daniel Maus einen Schuss von Domenico Alberico, den folgenden Kopfball von Torjäger Saliou Sané aus zentraler Position konnte der TSV-Torwart mit einer bärenstarken Parade an die Latte lenken.

Auf der anderen Seite musste sich Kickers-Keeper Eric Verstappen bei einem Kopfball von Aleks Petrovic lang machen, um die Kugel über die Latte zu lenken (75.).

Hatten die Kickers über weite Strecken Feldvorteile, so entwickelte sich in der Schlussviertelstunde ein offener Schlagabtausch: Als Sané in der 82. Minute aus wenigen Metern zum Kopfball kam, rettete die Unterkante der Latte für die Rot-Weißen. Auf der anderen Seite benötigte aber auch Würzburg „Stangenglück“, um nicht ganz mit leeren Händen heimzufahren: Alex Spitzer traf nach einer Ecke von Samed Bahar in der 86. Minute nur den Innenpfosten.

TSV Buchbach: Acht Punkte aus den letzten vier Spielen

Unterm Strich war Würzburg etwas näher am Sieg dran, aber unverdient war der Punkt für die Gastgeber auf keinen Fall. „Ich habe bei meinem Amtsantritt hier gesagt, dass wir in jedes Spiel gehen, um es zu gewinnen. Das gilt auch weiterhin, aber man muss dann auch sehen, wie ein Spiel läuft und mal mit einem Punkt zufrieden sein. Ich denke, dass das Ergebnis in Ordnung geht“, sagte Buchbachs Trainer Wolf.

Mit acht Punkten aus den letzten vier Spielen scheint TSV vor dem wichtigen Auswärtsspiel am Ostermontag in Hankofen auf einem guten Weg zu sein. „Man hat gesehen, dass jeder Spieler des TSV Buchbach ein Mentalitätsmonster auf dem Platz war. Das habe ich auch vor dem Spiel gefordert“, meinte Trainer Wolf zufrieden. (Michael Buchholz)