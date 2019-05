TSV Buchbach: Zwei Serien bei Niederlage gegen Bayreuth gerissen

Drei Siege in Folge und vier Erfolge in Bayreuth konnten Niederlage nicht abwenden

von Michael Buchholz schließen

Bislang war das Stadion in Bayreuth für den TSV Buchbach immer ein gutes Pflaster. Doch am Samstag setzte es am vorletzten Spieltag der Regionalliga eine satte 1:4-Niederlage.

Damit sind beide Buchbacher Serien gerissen. Nach drei Siegen in der Liga gingen die ersatzgeschwächten Rot-Weißen wieder einmal leer aus, und nach zuvor vier Erfolgen in Oberfranken setzte es die erste Auswärtsniederlage in der Regionalliga bei den Bayreuthern.

In den ersten 20 Minuten entfachte das Heimteam von Trainer Timo Rost einen gewaltigen Angriffswirbel, so dass die Buchbacher mächtig unter Druck standen. „In dieser Phase hat uns Manuel Glasl im Spiel gehalten“, lobt TSV-Trainer Bobenstetter den Debütanten zwischen den Pfosten. Bereits in der 9. Minute hätte Bayreuth in Führung gehen können, doch Marcel Schiller scheiterte am Pfosten. Danach mussten die Gäste Chancen von Anton Makarenko, Sven Kopp und Ivan Knezevic überstehen, ehe der erste Buchbacher Nadelstich passte. Über vier Stationen kam der Ball zu Maxi Bauer, der mit einer schönen Einzelaktion aus spitzem Winkel zum 0:1 traf (45.).

Nach dem Pausenpfiff waren die Buchbacher, die auf den angeschlagenen Maxi Hain sowie die gesperrten Aleks Petrovic und Maxi Drum verzichten mussten, besser ins Spiel. Der eingewechselt Christian Brucia setzte sich nur zwei Minuten nach Wiederbeginn energisch auf dem linken Flügel durch, scheiterte aber mit seinem Rechtsschuss an Keeper Alexander Skowronek. „Wenn wir da das 2:0 machen, dann wären wir wohl als Sieger vom Platz gegangen“, mutmaßt Bobenstetter.

Doch es kam anders: In der 57. Minute sprang Kapitän Makarenko in eine Ecke von Patrick Weimar und markierte aus acht Metern den Ausgleich. „Das haben wir einfach auch schlecht verteidigt“, gesteht Bobenstetter, dessen Team nur zwei Minuten später in Rückstand geriet. Bei einem Schuss von Weimar war Glasl schon ins linke Torwarteck unterwegs, doch Weimar traf den Fuß von Bene Orth, von dem der Ball an den rechten Pfosten sprang und ins Tor kullerte. „Das war einfach nur Pech“, konstatiert Bobenstetter.

Die Rot-Weißen drängten danach auf den Ausgleich und hatten auch zwei Möglichkeiten durch Sammy Ammari, aber nun nutzten die Bayreuther die Räume konsequent. In der 74. Minute monierten die Buchbacher nach einem Angriff noch ein Handspiel, während Bayreuth mit einem weiten Ball auf Christoph Fenninger die Verwirrung nutzte. Der Ex-Burghauser ließ Glasl aus 16 Metern keine Chance. Und dann folgte auch gleich das 4:1 durch Schiller, der in den Winkel traf. „In den Phasen, in denen wir unter Druck waren, ist Bayreuth kein Tor gelungen, als wir am Zug waren, hat Bayreuth eiskalt getroffen. Niederlagen sind immer ärgerlich, aber in der jetzigen Situation war das kein Beinbruch“, sagt Bobenstetter und ergänzt: „Das war ein guter Lernprozess, nicht nur für unsere jungen Spieler.“