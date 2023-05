Buchbachs-Erfolgsserie endet mit zwei Niederlagen: Auch Aschaffenburg besiegt Wolf-Elf

Nach einer 26-Punkteserie in zehn Spielen beendet Buchbach die Saison mit zwei Niederlagen in Folge. © Sven Leifer

Der Mannschaft von Uwe Wolf gelang es nicht, an den positiven Trend der letzten Spiele anknüpfen zu können. Er erfährt seine erst zweite Niederlage.

Buchbach – Die Luft war raus beim TSV Buchbach: Am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga unterlagen die Rot-Weißen dem SV Viktoria Aschaffenburg 1:4 – ein verdienter Sieg der Unterfranken, die die bessere Mannschaft stellten und Buchbach die zweite Niederlage unter Trainer Uwe Wolf zufügten.

Bereits nach drei Minuten lagen die Rot-Weißen 0:1 zurück, als Nicolas Hebisch nach einem Einwurf aus kurzer Entfernung zur Stelle war und den Ball über die Linie drückte – allerdings war dem Treffer ein Handspiel vorausgegangen, das die Buchbacher auch vehement reklamierten. Schiedsrichter Andreas Hummel wollte den Protesten aber nicht folgen und ließ den Treffer gelten.

Buchbach in der Folge um eine Antwort bemüht, tat sich aber schwer und hatte dann Glück, dass SVA-Keeper Max Grün ein an sich harmloser 20-Meter-Schuss von Tobias Sztaf durch die Handschuhe rutschte (18.). Allerdings währte die Freude der Hausherren nicht lange, denn schon in der 21. Minute ging die Viktoria erneut in Führung, weil Luca Dähn nach einer Ecke am höchsten sprang und einköpfte.

Buchbach schüttelte sich, brachte aber nichts Konstruktives zusammen. Beim letzten Spiel des scheidenden Trainers Jochen Seitz zeigten die Gäste die reifere Spielanlage, waren spielerisch stärker und zudem vor dem Tor extrem effektiv. So gelang den Aschaffenburger bereits in der 29. Minute das 3:1, als Dähn einen Freistoß von Benny Baier abfälschte, Keeper Andreas Steer noch klären konnte, gegen den Nachschuss von Florian Pieper aber machtlos war.

Nach Wiederbeginn hatten die Hausherren die erste gefährliche Szene, verpassten aber den Abschluss, wobei man durchaus Elfmeter für Sammy Ammari pfeifen hätte können, doch Hummel winkte erneut ab. Der nächste Treffer fiel auf der anderen Seite durch Daniel Cheron, der sich nach einer Ecke im Gewühl behaupten konnte – der vierte Gegentreffer nach einem Standard. Halbchancen durch Samed Bahar und Ammari brachten in der Schlussphase nichts ein. (buc)