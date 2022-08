TSV Dorfen: Vize ist nun Fußballchef – Jugendteams ohne Spielgemeinschaft

Von: Hermann Weingartner

Die neue Fußballführung des TSV Dorfen (v. l.): Robert Haban, Werner Aimer, Berni Schöberl, Christian Mildner, Ferdinand Rühl, Markus Wetzel und Präsident Bernd Schmidbauer. © Weingartner

Es geht weiter mit bewährten Kräften bei den Fußballern des TSV Dorfen. Ende März war die Abteilungsleitung bei den turnusmäßigen Neuwahlen, wie angekündigt, nicht mehr angetreten.

Dorfen – Damals wurden keine Nachfolger gefunden. Am Mittwochabend gab’s nun einen erfolgreichen neuen Anlauf. Die kommissarische Abteilungsleitung bleibt in anderer Zusammensetzung im Amt.

Neuer Fußballchef ist der bisherige Stellvertreter Werner Aimer. Damit trat nicht ein, wovor TSV-Präsident Bernd Schmidbauer in der März-Versammlung gewarnt hatte: die Auflösung der Abteilung.

Alle bisherigen Amtsträger hatten sich nun in anderer Funktion erneut der Wahl gestellt. Dass sie damit Verantwortung für den Dorfener Fußball übernommen haben, sei in den aktuellen Krisenzeiten mehr als lobenswert, bedankte sich Wahlleiter Schmidbauer. Er hatte diesmal keine Mühe, die einzelnen Ämter zu besetzen, denn die Wahlen waren gut vorbereitet.

Nicht nur der neue Abteilungsleiter Werner Aimer wurde einstimmig gewählt, sondern auch sein Stellvertreter Markus Wetzel (der auch Sportlicher Leiter ist), Kassier Robert Haban und sein Stellvertreter Sascha Jost (vorher Hauptkassier). Die Jugendleitung übernimmt Jugendtrainer Christian Mildner mit Stellvertreter Ferdinand Rühl. Der langjährige Jugendleiter Günter Sattler hat jetzt sein Amt übergeben, wofür es seitens des TSV große Anerkennung und Dank gab.

In erweiterten Funktionen ist der bisherige Fußballchef Berni Schöberl für Sponsoring zuständig, Hüttenwart machen Sattler und Detlef Iwastschenko, für die Platzpflege sorgen Josef Hobmaier, Sigi Mittermaier und Abedin Avdia, und Uwe Schwarzlose unterstützt als Allrounder die Abteilung.

Schöberl hatte zu Beginn einen kurzen Bericht abgegeben. Sowohl die erste Mannschaft in der Bezirksliga Ost und die Zweite in der A-Klasse „haben eine grandiose Saison gespielt“. Das Bezirksliga-Team mit Trainer Christian Deißenböck „war mit Platz vier so gut wie noch nie, und die Zweite hat bitter, ganz knapp im letzten Spiel die Aufstiegsrelegation verpasst“.

Auch in der Jugend laufe es gut. Schöberl erinnerte daran, dass die E-Jugend bis ins Halbfinale beim Bezirksentscheid im Merkur CUP gekommen war. „Die Verantwortlichen in der Jugendabteilung machen einen sehr guten Job, sodass inzwischen immer regelmäßig neue Spieler in die Erste oder Zweite nachrücken. Zudem sei der TSV Dorfen einer der wenigen Vereine, die in keinem Jugendteam eine Spielgemeinschaft bilden müssen.

Auch die Finanzen stimmen trotz schwieriger Zeiten während der Pandemie. Im laufenden Geschäftsjahr stehen Einnahmen von rund 72 000 Euro Ausgaben von 94 000 Euro gegenüber. Mit dem Bestand aus 2021 ist der TSV aktuell mit rund 15 000 Euro im Plus, wobei weitere Einnahmen aus städtischen Zuschüssen und Sponsorengeldern erwartet werden.

Auch wenn’s gerade schwierig sei in Zeiten von Corona und Kostenexplosionen freut sich Aimer auf seine Aufgabe als neuer Abteilungsleiter „mit einem voll motivierten Team“. Gemeinsam wolle man weiter erfolgreich sein. Er bedankte sich für die tolle Arbeit seines Vorgängers, der mit Riesenapplaus verabschiedet wurde. (prä)