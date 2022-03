TSV Dorfen: Noch keine Nachfolger für die Abteilungsleitung gefunden - Auflösung droht

Von: Dieter Priglmeir

Steht der TSV Dorfen womöglich vor der Auflösung? Für die Spieler wäre das ein schwerer Schlag. © FuPa / Christian Riedel

Zum Sommer hören beim TSV Dorfen drei wichtige Persönlichkeiten in der Vereinsführung auf. Doch einen Ersatz konnte der Verein bisher noch nicht finden.

Dorfen – In drei Monaten werden die Fußballer des TSV Dorfen ohne Abteilungsleiter sein. Und ohne dessen Stellvertreter, auch ohne Kassier. Bis dahin werden Berni Schöberl, Werner Aimer und Sascha Jost ihre Ämter noch weiterhin führen. In der Abteilungsversammlung am Donnerstagabend suchten sie vergeblich nach Nachfolgern – und mussten zudem verkünden, dass mit Christian Mildner auch noch der Jugendleiter aufhört.

TSV-Vorsitzender Bernd Schmidbauer stellte die Perspektiven vor: Ohne Nachfolger würden Schöberl, Aimer und Jost kommissarisch im Amt bleiben. Eine Situation, die man aber nicht ewig aufrecht erhalten könne. Schmidbauer: „Das haben wir vor zehn Jahren schon mal gehabt, und das war gar nicht gut. Wenn sich niemand findet, müsste der Verein die Abteilung auflösen.“

Sportlich und finanziell steht der Verein gut da

Und das zu einer Zeit, in der die Trainer beider Herrenteams bereits für die neue Saison zugesagt haben (Bericht folgt) und die Fußballer sowohl in den Tabellen wie auch in den Bilanzen sehr gut dastehen, wie die Funktionäre mit Zahlen belegten.

Das Bezirksligateam freut sich als Tabellenvierter auf das Samstags-Derby in Moosinning, die Zweite hat sich zum Aufstiegsaspiranten der A-Klasse gemausert. Und 205 Kinder und Jugendliche sorgen dafür, dass der TSV für seine 13 Nachwuchsmannschaften keine Spielgemeinschaft benötigt. Finanziell ist die 425 Mitglieder starke Abteilung gesund. Laut Kassier Sascha Jost lag der Kassenstand zum 31. Dezember 2021 bei rund 37 300 Euro.

Finanzprobleme durch die Pandemie: Schöberl und Co. mit der Rettung

Revisor Armin Maier machte deutlich, was sich hinter dieser Zahl verbirgt: Nämlich die vermutlich größte Leistung, die das Führungsteam um Schöberl in den vergangenen dreieinhalb Jahren erbracht hat. Mussten sie doch im Corona-Jahr 2020 den Absturz der Werbeeinnahmen und Spenden von rund 85 000 Euro auf 800 Euro verkraften, weil Sponsoren „nicht gleichzeitig Kurzarbeit einführen können und Sportvereine unterstützen“, wie Aimer erklärte.

Jost hatte davor schon die Zahlen der vergangenen drei Jahre genannt. Mit einem Kassenstand von rund 24 900 Euro am 1. Januar 2019 gestartet, habe der TSV bei Einnahmen von rund 183 000 Euro und Ausgaben von rund 180 000 Euro noch einen kleinen Gewinn erwirtschaft. Es folgte das Horrorjahr 2020, in dem der Verein nicht einmal 60 000 Euro einnahm. Nur weil Schöberl und Co. die Spielbetriebskosten, die 2019 noch bei 91 000 Euro lagen, um 37 000 Euro senken konnten, habe sich der Verlust mit 18 600 Euro in Grenzen gehalten. Der TSV hatte sich damals von auswärtigen Spielern getrennt. „Wir haben voll auf einheimische Spieler gesetzt“, erzählte Schöberl der Heimatzeitung. Notfalls hätte man auch den Abstieg in die Kreisliga in Kauf genommen. Schöberl lobte aber auch Trainer und Spieler, die auf Prämien verzichtet hätten.

Das Happy end: Im Jahr 2021 schrieben die TSV-Fußballer bei Einnahmen von 105 800 Euro und Ausgaben von rund 78 000 Euro wieder einen Gewinn. Die Revisoren Maier und Franz Streibl freuten sich über die perfekte Kassenführung Josts, „und dass uns Kassenprüfer zum allerersten Mal überhaupt eine Brotzeit hingestellt wurde“. Maier lachte, alle anderen in der Taverna Sirtaki auch. Der Partykeller war übrigens proppenvoll, denn beide Herrenmannschaften waren nahezu komplett vertreten. Auch das wertete Schöberl als Beleg dafür, „wie gut wir aktuell dastehen“. Der 32-Jährige, der schon mit fünf Jahren die Stiefel für den TSV schnürte, fügte hinzu: „So ruhig wie jetzt war es im Verein noch nie.“

Schon zur Winterpause gab das Trio den Rücktritt bekannt

Vielleicht ein bisschen zu ruhig, denn das Führungstrio hatte bereits vor der Winterpause bekannt gegeben, dass sich die Abteilung im Jahr 2022 eine neue Führung suchen müsse. Schöberl steckt mitten im Hausbau, wird in zwei Wochen heiraten und ist beruflich dick drin. „Mir fehlt einfach die Zeit, um die Fußballabteilung zu leiten“, sagte er. Bei Aimer und Jost sei es ähnlich. Alle drei stellten aber auch klar: Es habe keine internen Dissonanzen oder Probleme mit dem Hauptverein gegeben. Das machte auch Schmidbauer klar: „Ich bin seit 21 Jahren Vorsitzender des TSV, aber das ist eine der besten Fußballabteilungen, die ich erlebt habe. Es ist eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten.“

Vereinsführung am Stammtisch © TSV Dorfen

Schmidbauer selbst war im Kompetenzteam, das im November 2018 die Arbeit in der Fußballabteilung übernommen hatte. Er half damit Schöberl, der seinerzeit noch Trainer beim FC Hörgersdorf war. Mit dem FCH stieg er auf, danach widmete er sich voll dem TSV – mit dem Ergebnis, dass ihn jetzt niemand gehen lassen möchte. Robert Haban, selbst immer unverzichtbarer Helfer, schlug vor: „Macht doch einfach weiter, und wir verteilen die Arbeit auf mehrere Schultern.“ Bei allem Applaus, der Schöberl entgegenbrandete, musste er dennoch ablehnen. „Es geht einfach nicht mehr.“

Ab sofort beginnt also die Suche. Schmidbauer ließ gegenüber der Heimatzeitung durchblicken, dass er einen Kandidaten im Auge habe. Den Namen wollte er noch nicht verraten. Dafür wird einer sicher dem TSV erhalten bleiben: Markus Wetzel, Sportlicher Leiter und Architekt der derzeit so erfolgreichen Mannschaft, oder wie Werner Aimer sagte: „Ein absoluter Glücksgriff für den TSV Dorfen.“ (Dieter Priglmeir)