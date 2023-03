„Gelungener Ausflug mit Top-Bedingungen“: TSV Dorfen zufrieden nach Trainingslager

Von: Hermann Weingartner

Werner Aimer (r.) ist rundum zufrieden mit dem Trainingslager des TSV Dorfen. © Hermann Weingärtner

Höhepunkt einer intensiven Vorbereitung des TSV Dorfen auf die Restrückrunde in der Fußball-Bezirksliga Ost war ein viertägiges Trainingslager im slowenischen Izola.

Dorfen - An der Adria-Küste wurde vergangene Woche noch einmal intensiv trainiert, berichtete Abteilungsleiter Werner Aimer gestern unserer Zeitung. Mit dabei seien beide Herrenteams und drei A-Jugendspieler sowie mehrere Fans. Am Sonntag, 5. März, steht nun um 14.30 Uhr der letzte Test zuhause gegen den Bezirksligisten SV Neufraunhofen auf dem Programm. Das Vorspiel um 12.30 Uhr bestreitet die Zweite gegen Neufraunhofen 2, der ebenfalls A-Klassist ist.

„Es war ein rundum gelungener Ausflug bei Top-Bedingungen“, berichtete Aimer. Am Samstag gab’s auch einen „sehr guten Test“ gegen Izola (3. slowenische Liga), den Dorfen am Ende etwas unglücklich 2:3 hat. Für den TSV trafen nach einer Ecke Gerhard Thalmaier per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:2 und Sturmpartner Michael Friemer 2:2, nach schöner Vorlage von Thalmaier. prä