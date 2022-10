TSV Dorfen erstmals beim starken Münchner Aufsteiger SK Srbija – „Fahren da mit Respekt hin“

Von: Helmut Findelsberger

In Jubelstimmung wollen die Dorfener Kicker auch am Samstag wieder sein. Foto: prä © prä

Zum SK Srbija nach München führt die Auswärtstour des TSV Dorfen diesen Samstag. Anpfiff ist auf der Bezirkssportanlage an der Bert-Brecht-Allee um 15 Uhr.

Dorfen – Absolutes Neuland betreten dabei die Fußballer aus der Isenstadt. Seit 2014 ist der TSV Dorfen die achte Saison in Serie Bezirksligist, aber mit diesem Münchner Team hatte er noch nie zu tun. Mit 20 Punkten Vorsprung ist SK Srbija in der Münchner Kreisliga 3 Meister geworden. Saisonübergreifend blieb der Aufsteiger in 33 Spielen am Stück ungeschlagen. Die erste Niederlage kassierte der alles andere als „normale Aufsteiger“ am zehnten Spieltag beim 0:2 in Langengeisling.

Warum kein Aufsteiger, der mit normalen Maßstäben zu messen ist? Das Team ist bestückt mit Akteuren, die schon höherklassig gespielt haben. Und der Verein macht auch keinen Hehl daraus, dass er wieder an frühere Zeiten anknüpfen möchte und die Landesliga anstrebt. Der 1991 gegründete Verein mit inzwischen drei Seniorenteams war von 2003 bis 2009 in der früheren Bezirksoberliga sowie Bezirksliga und auch eine Saison in der Landesliga angesiedelt.

Dem Spiel in Langengeisling folgten zwei Unentschieden mit jeweils 2:2 gegen Raubling und beim Tabellenzweiten Freilassing. Da hat Dorfens Trainer Christoph Deißenböck den SK Srbija beobachten können, nachdem er seit vergangenem Wochenende seine Rückenprobleme „einigermaßen überwunden hat“. Er war schon beeindruckt „von dieser fußballerisch sehr starken Mannschaft. Wir fahren da schon mit Respekt hin“.

Rückblickend auf vergangenen Sonntag „hat uns der Sieg gegen Peterskirchen schon sehr gut getan“. Fehlen werden weiterhin die langzeitverletzten Armin Feckl, Alexander Linner und Michael Eder sowie Leon Eicher beruflich bedingt. „Uns geht’s gut und wir fühlen uns gut gewappnet für diese sicher sehr schwere Aufgabe“, beschreibt Deißenböck die Dorfner Gefühlslage vor dem heutigen Spiel. (Helmut Findelsberger)

TSV-Kader

Wolf (Blüml), Sebastian „Sebi“ Bauer, Hartl, Hönninger, Roppert, Rott, Brenninger, Heilmeier, Rachl, F. Zöller, M. Zöller, Sebastian „Tank“ Bauer, Blaha, Friemer, Thalmaier, Zander